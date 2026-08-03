Искусство, память и педагогика: как художники-просветители Кобзевы превращают историю в живое пространство

Грани мастерства: от «Сказочного двора» и «Дизайн-Кобзарини» к ЧУК «Путь русской славы»

Творческий путь семьи Кобзевых начался в 1992 году в Старой Ладоге, когда на историческом изломе эпох они основали музей «Сказочный двор». Сегодня это начинание выросло в целое семейное древо проектов: от этнографического «Дома Бабаёшки» с уникальным берестяным водопроводом до выставки «Ход Перуна» и серии картин «Крепости русского Севера».

Именно эта работа легла в основу первого президентского гранта, полученного художниками в 2010 году к 1150-летию российской государственности. Кобзевы вошли в число первых деятелей искусства в РФ, чьи просветительские инициативы получили системную государственную поддержку. А в деревне Пикколово (Ломоносовский район Ленобласти) их творческая мастерская «Дизайн-Кобзарини» стала настоящим культурным явлением местного масштаба.

Важным этапом творческого пути супругов Кобзевых стала дата 15 октября 2020 года, когда было зарегистрировано частное учреждение культуры (ЧУК) «Музей «Путь русской славы». Проект развился из музея «Сказочный двор», став его органичным продолжением в более широком, разнообразном формате. Адрес при этом не поменялся: Старая Ладога, Волховский проспект, 27.

Это историческое здание с фундаментами «бунташного» XVII века. И они, несмотря на все перипетии нашей истории, сохранились в практически неизменном виде, с незначительной переделкой. Здесь всё проникнуто духом времени, причем еще более отдаленных и глубоких его пластов.

Здание музея окружено древней цепью, поднятой со дна Волхова — священной реки, что для русской культуры несет такое же сакральное значение, как Ганг для Индии и ее народов.

На фасаде дома сохранился ромбический символ — древний знак Макоши — «богини-пряхи» наших языческих предков. Ее почитали как повелительницу людских судеб, которая плела их нити, хранительницу благополучия и семейного счастья, покровительницу домашнего очага и женских ремесел, деторождения и любви. Представала она и в других ипостасях.

Макошь — единственное женское божество, включенное в пантеон князя Владимира (согласно «Повести временных лет»). Ее идол стоял в Киеве на вершине холма рядом с кумирами других богов. Наверное, еще и поэтому символикой, связанной с этой богиней, в частности, упомянутым ромбом интересовались Николай Рерих и Владимир Даль, другие выдающиеся деятели русской культуры — созидатели ее славы.

«Путь русской славы» — название музея полностью отражает его концепцию культурно-образовательного пространства, куда органично вплетены целый ряд направлений, а именно художественная галерея с авторскими работами, музей старого быта с подлинными артефактами, единственный в Старой Ладоге музей лодки, скульптурная мастерская, волшебная лавка с аутентичными талисманами. А уже знакомый нам «Сказочный двор» превратился в интерактивное пространство для проведения обрядов и практик.

Музейная коллекция создавалась на протяжении многих лет благодаря находкам жителей Старой Ладоги, археологическим изысканиям и подводным экспедициям. Все экспонаты сопровождаются указанием фамилии, имени, отчества и адреса дарителя, что создает живую связь между поколениями и подчеркивает народный характер музея «Путь русской славы».

Музей – площадка для диалога эпох

За три десятилетия супруги Кобзевы выработали авторскую методику, где музей — не хранилище экспонатов, а площадка для диалога эпох.

Сергей Васильевич, скульптор и член Союза художников России, известный реставрационными работами в Константиновском дворце и серией «Крепости России», транслирует через керамику и камень философию традиционного ремесла.

Сергей Васильевич Кобзев с коллегами на одной из выставок.

Большое внимание скульптор уделяет педагогическому аспекту, работая как с детьми, так и со взрослыми. Это выражается, в первую очередь, в проведении экскурсий и мастер-классов, в частности по керамике. Мастер не просто обучает технике, но передает философию творчества, связь с традицией, понимание того, что каждое изделие — это не просто предмет, а носитель энергии и смысла.

«Возьмем, например, печь, — поясняет Сергей Васильевич. — Это не только сердцевина традиционного жилища, но и важнейший духовный и технический символ. Печь согревала, позволяла готовить пищу, около нее собиралась семья для обсуждения общих дел. А для гончара печь-горн имела даже большее значение, чем гончарный круг. Именно из горна выходили готовые изделия — прежде всего необходимая в быту посуда, без которой действительно никуда… Слово “попечительство” произошло именно от “печи” — вот какое значение ей придавалось, и этот смысл сохранился до наших дней».

Светлана Ефимовна, художник-реставратор и член Союза дизайнеров, чьи работы хранятся в частных коллекциях от США до Австралии, более 30 лет руководит мастерской «Пластика», активно применяя арт-терапию.

Вместе они создают среду, где научная точность соединяется с эмоциональным проживанием истории.

Вместе супруги выстраивают пространства, в которых научная скрупулезность неразрывна с художественной выразительностью, а музей превращается в место живого диалога.

«Музей — это не просто помещение, где собраны и систематизированы экспонаты, — отмечают супруги Кобзевы, говоря о своём подходе. — Это живой организм, где каждый предмет хранит память, а каждый посетитель становится соавтором проекта. Мы не расставляем витрины с экспонатами, мы создаём диалог между эпохами и перекидываем мост в современность».

«Наша задача, — добавляют они, — не просто рассказать, что было, а помочь почувствовать, как это было». И если после посещения экспозиции человек уходит не с сухим набором дат и фактов, а с ощущением путешествия в прошлое, значит, их подход сработал.

В диалоге с властью

Успех педагогических практик Кобзевых подтвержден цифрами: в 2025 году проект при поддержке комитета по образованию Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко выиграл региональный грант с высоким баллом. Итог — системная работа с 2500 детьми Волховского района.

Сегодня супруги заявляют о готовности масштабировать образовательные программы на все районы области, что требует привлечения дополнительных ресурсов и институциональной поддержки.

Интерес к их работе проявляют и федеральные структуры. Серия полотен «Россия — наш дом, наша крепость» (более 30 работ, экспонируемых, в частности, в Военно-историческом музее артиллерии) была предложена Министерством обороны РФ для демонстрации в зоне СВО. В официальном ответе от 18 марта 2026 года ведомство отметило патриотическую ценность проекта, но указало на невозможность организации выставки в боевых условиях из-за требований безопасности, сохранения режима секретности и приоритета выполнения задач. В качестве альтернативы предложено размещение экспозиции в пунктах постоянной дислокации Московского военного округа. Параллельно комитет по культуре и туризму Ленинградской области направил официальное приглашение к обсуждению масштабирования проекта в регионе и за его пределами.

Масштабирование, однако, сталкивается с регуляторными ограничениями. Предложение создать музей Великой Отечественной войны «Крепость духа» непосредственно на территории памятника природы «Дудергофские высоты» получило отрицательное заключение от ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга» (от 10 апреля 2026 г.). Ведомство сослалось на федеральное законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах культурного наследия, запрещающее капитальное строительство и массовые мероприятия в границах заповедной зоны и парка «Нагорный». Отказ носит не идеологический, а юридический характер: территория охраняется законом, что требует от авторов поиска альтернативных площадок или адаптации формата под существующие нормы.

«Крепость духа»: архитектура нового культурно-образовательного пространства

Несмотря на правовые нюансы, проект «Крепость духа» (2025–2030) продолжает развиваться. Концепция предполагает создание многофункционального пространства, выходящего за рамки классического музея. Комплекс разделен на шесть функциональных зон:

- музей «Память поколений» — экспозиция на основе фронтовых документов и мультимедийных реконструкций;

- студия «Живопись духа» — площадки для пленэров и выставок серии «Крепости России»;

- центр «Наука побеждать» (совместно с Военно-космической академией им. А. Ф. Можайского) — лектории и инженерные лаборатории;

- культурный хаб «Русское сердце» — пространство для фестивалей и народных промыслов;

- павильон «Артефакты земли русской» — археологический блок с реконструкцией древних торговых путей;

- парк монументальной скульптуры — галерея под открытым небом с зонами для занятий камнерезным искусством.

Дорожная карта рассчитана на пятилетний цикл: в 2025 году завершены переговоры, в 2026–2027 годах стартует инфраструктурное строительство, открытие запланировано на 2028 год, а к 2029–2030 годам планируется запуск цифровой платформы и международных образовательных программ. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Союза художников и Петровской академии наук и искусств.

Кобзевы активно ищут частных инвесторов для открытия второго музея вблизи Гатчины (район Дудергофа), подчеркивая, что их команда готова работать по всей Ленобласти, интегрируя историческое просвещение в туристические и образовательные маршруты.

Опыт семьи Кобзевых демонстрирует зрелость российской культурной инициативы: от локальных мастерских до проектов федерального звучания. Их модель сочетает три ключевых элемента: педагогическую глубину (работа с детьми, арт-терапия, передача ремесленных навыков), историко-архивную достоверность (реставрация, реконструкция быта, сотрудничество с военными и гражданскими вузами) и современную музейную сценографию.

Для инвесторов и региональных администраций проект «Крепость духа» представляет интерес как готовое решение для развития культурного туризма, патриотического воспитания и территориального брендинга. Отказ в размещении на особо охраняемой территории не останавливает авторов, а лишь корректирует логистику: поиск площадки в пригороде Гатчины открывает возможности для создания нового кластера без нарушения природоохранного законодательства, при этом сохраняя историческую связь с Дудергофскими высотами как символом оборонительного рубежа Ленинграда.

Если проект будет реализован в полном объеме, инициатива может стать примером того, как гражданские художественно-педагогические практики трансформируют национальную музейную повестку. История перестает быть набором дат, превращаясь в пространство соучастия. А художники-педагоги, начавшие свой путь с первых грантов 2010 года, сегодня предлагают работающую формулу: искусство как мост между эпохами, наука как инструмент понимания, а сохраненная память — как основа для будущего развития регионов.

Сергей и Светлана Кобзевы открыты для желающих ознакомиться с их творчеством и музейной деятельностью — они принимают гостей по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00 в Старой Ладоге по адресу: Волховский пр., д. 27. Контакты для связи: +7 (921) 969-29-98; creative63@mail.ru, а для предварительного знакомства: https://skazdvor.ru и https://kobzevs.lovable.app.

«Сказочный двор», а затем ЧУК «Музей «Путь русской славы» в первой столице Древней Руси — созданный творцами удивительный и завораживающий мир, где мифология наших предков тесно переплетается с подлинными артефактами. А еще староладожский музей художников Кобзевых — зримое подтверждение той непреложной истины, что Россия — целый мир, вселенная и страна-цивилизация, чьи корни уходят на тысячелетия вглубь. И это не только начало нашей государственности, но культурные слои, неуловимо связывающие евразийские просторы. Ведическая Индия, скифы, сарматы, славянские руны и боги, хранящаяся в музее «Сказочный двор» древняя лодка новгородской эпохи… — всё это те зерна, из которых произросла Русская земля, русский народ. Это кирпичики того, что художники Кобзевы поэтически назвали «Россия — наш дом, наша крепость», раскрыв своё определение через серию замечательных полотен.

Настало время подключиться к их благородной миссии служения Отечеству через искусство патриотически настроенным людям дела — предпринимателям, управленцам, спонсорам и инвесторам. Именно так идеи становятся материальной силой.

Сергей Васильев