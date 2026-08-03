Новая выставка расскажет о водной системе Приоратского парка

С чего начинается эта система? С Колпанского озера, с природных особенностей местности или с точной инженерной мысли?

Водная система Приората — это наслоение решений разных эпох: подземные трубы диаметром 4, 6, 8 дюймов из дерева, бетона, металла; шлюзы, регулирующие уровень воды между озёрами; открытые каналы, укреплённые булыжником и шпунтовыми сваями; трубы-переезды, позволяющие воде течь под парковыми дорожками.

Каждый элемент — след работы известных мастеров и простых рабочих, чьи имена уже сложно восстановить. Эта система менялась, ремонтировалась, восстанавливалась после войны, но сохранила логику, заложенную столетия назад.

Выставка показывает, как инженерная мысль XVIII–XX веков создала работающую систему, в которой вода это не только функциональный элемент, но и живая часть среды. Вы увидите привычный парк в новом измерении: под землёй — сеть труб и каналов, на поверхности — шлюзы и протоки, в отражении озёр — связь времён.

Выставка расположена на берегу Филькиного озера.