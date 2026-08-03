Последний бой окончен

Останки солдат и командиров, более 80 лет пролежавших безвестно в земле, были найдены поисковиками межрегиональной общественной организации «Северо-Запад» около деревни Кезелево. Теперь бойцы обрели покой на воинском мемориале.

Перед захоронением настоятель пудостьского храма Фёдора Ушакова отец Аркадий совершил заупокойную литию о душах погибших воинов.

Это место стало последним пристанищем для воинов, отдавших свои жизни за Отечество в разные периоды нашей истории, каждый из которых был по-своему трагичен. Здесь покоятся моряки-балтийцы, павшие в боях с белогвардейцами в 1919 году; воины-ополченцы, вставшие на пути фашистских захватчиков в 1941 году; солдаты и офицеры 196-й, 224-й и 291-й стрелковых дивизий, погибшие на этих рубежах в 1944 году, когда шла операция по освобождению этой земли от оккупации.

К братской могиле возложили цветы местные жители, молодежь, представители власти и поисковики. Минутой молчания они почтили память героев.