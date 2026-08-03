Ленобласть подвела итоги третьего конкурса грантов губернатора для СО НКО

«Поддержка волонтёрских объединений, инклюзивный туризм и курсы социальной реабилитации для участников СВО — 52 проекта СО НКО получат финансирование на общую сумму 139,7 млн рублей в третьем конкурсном отборе #грантГубернатораЛО. Итоги подвёл комитет общественных коммуникаций. Среди победителей — системные инициативы на благо ленинградцев и защитников:

Фонд «Выборгский рубеж» объединит волонтёров из разных районов и подготовит более 700 маскировочных сетей для наших бойцов в зоне СВО.

ТОС «Улица Сосновая» из деревни Бегуницы благоустроит для жителей современное общественное пространство: дорожки, освещение, зоны для мероприятий, малые архитектурные формы и зелёные насаждения.

«Ладожский десант» — 100 волонтёров из студенческих отрядов отправятся в отдалённые районы, чтобы адресно помочь пожилым, ветеранам СВО и семьям погибших. Проведут субботники на памятниках и «Уроки добра» для школьников.

Три основных конкурса грантов для СО НКО подошли к концу: в этом году 168 инициатив получили поддержку из областного бюджета, общая сумма — 273,4 млн рублей.

Проекты работают в каждом районе. Люди берут ответственность за свои территории. Мы — за поддержку их решений».