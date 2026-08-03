Ленобласть внедрила передовую подготовку операторов БПЛА

«Сегодня беспилотные технологии становятся одним из ключевых направлений развития, поэтому важно готовить таких специалистов на самом высоком уровне. В Ленинградской области мы выстроили систему, которая позволяет будущим операторам БПЛА получить качественную подготовку, сопровождение на всех этапах, возможность продолжить образование после службы и найти востребованную специальность уже в мирной жизни», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Военный комиссариат Ленинградской области, пункт отбора на военную службу по контракту Ленинградской области вместе с Петербургским государственным университетом путей сообщения выстраивают полный маршрут кандидата: консультация, проверка документов, помощь с проездом и размещением, бесплатное профессиональное обучение и сопровождение до выпуска. На занятиях изучают устройство беспилотных систем, тренируются на симуляторах и отрабатывают действия в нештатных ситуациях.

Кроме того, после службы специалисты смогут продолжить образование в ПГУПС и его филиалах. На прошлой неделе ход работ по набору на службу по контракту проверил заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.

Будущих операторов БПЛА отбирают уже на начальном этапе: кандидатам предлагают пройти задания на симуляторе и показать навыки управления. Контракт заключается на 12 месяцев, из них — обязательная двухмесячная подготовка бойцов по специальности (после заключения контракта) и обязательный отпуск в течение 30 суток. Подробности об отборе и мерах поддержки — в специальном боте «Контракт 47» в Максе (https://max.ru/contract47_bot)