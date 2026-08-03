Как выбрать вкусный и безопасный арбуз

Сегодня, 3 августа отмечается Международный день арбуза (Watermelon Day). Этот гастрономический праздник любят во всем мире.

Пустыня Калахари в Южной Африке. Дикие предки современного сладкого арбуза были горьковатыми, а их культивация началась более 4000 лет назад. Со временем культивировать арбуз начали на всех континентах, и заслужил всемирную любовь. Однако, чтобы лакомство принесло только пользу, важно уметь выбирать качественные и безопасные арбузы. Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» напомнили жителям Северо-Запада важными рекомендациями.

Как лабораториях проверяет безопасность арбузов?

Перед тем как попасть на прилавки магазинов и стационарных рынков, арбузы проходят строгий контроль качества. Плоды должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В лаборатории арбузы проверяют по целому ряду показателей:

наличие нитратов и нитритов

содержание тяжелых металлов и радионуклидов

остаточное количество пестицидов

ГМО растительного происхождения

наличие патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу

Где покупать арбузы, чтобы не рисковать здоровьем?

Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» настоятельно рекомендуют приобретать арбузы только в организованных местах торговли — магазинах и на стационарных рынках. Там продавцы обеспечивают правильные условия хранения, а полосатые ягоды проходят обязательный лабораторный контроль и имеют сертификат соответствия, подтверждающий безопасность продукции.

Категорически не рекомендуется покупать арбузы на стихийных рынках у дорог, в овощных развалах и с лотков частников. Такие плоды не проходили проверку, а их кожура может накапливать свинец и другие вредные вещества от выхлопных газов.

Как выбрать хороший арбуз?

На глаз, нюх или вкус определить наличие нитратов в арбузе невозможно, но есть ряд внешних признаков, указывающих на спелость и качество плода. Эксперты советуют обращать внимание на следующее:

Как выбрать сладкий и безопасный арбуз

Признаки идеальной спелости:

Размер: отдавайте предпочтение плодам средней величины, массой от 3 до 5 килограммов.

Кожица: поверхность должна быть ровной, гладкой и блестящей. На ней не должно быть глубоких порезов, трещин или темных пятен неизвестного происхождения.

Натуральный блеск: у вызревших плодов появляется характерный восковой налет, который создает здоровый глянец.

Хвостик: ищите экземпляры с полностью сухим и коричневым усиком — это верный показатель того, что ягода созрела на бахче.

Земляное пятно: бочок, на котором арбуз лежал на грядке, должен иметь насыщенный желтый или оранжевый оттенок. Бледно-белое пятно говорит о том, что плод сорвали недозрелым.

Как выявить избыток нитратов (советы Роспотребнадзора):

Цвет мякоти: чрезмерно яркий, почти неестественный красный цвет, уходящий в фиолетовый тон, — повод насторожиться.

Волокна: присмотритесь к прожилкам от центра к корке. У качественного арбуза они белые, тогда как желтоватый оттенок указывает на химическую стимуляцию роста.

Поверхность среза: натуральная мякоть имеет зернистую, сахаристую структуру. Если срез идеально гладкий, глянцевый и напоминает отполированный — в ягоде могут содержаться вредные вещества.

Водный тест: поместите небольшой ломтик в стакан с теплой водой. Помутнение воды допустимо, но если жидкость быстро окрасится в розовый или алый цвет, употреблять такой арбуз небезопасно.

Важное правило безопасности: основная концентрация химических веществ скапливается под самой кожурой. Чтобы минимизировать риски для здоровья, всегда вырезайте мякоть, оставляя «с запасом» белую часть между красной сердцевиной и зеленой коркой.

Полезные свойства арбуза

Несмотря на риски, связанные с нитратами, качественный арбуз — это очень полезный продукт. Ягода примерно на 92% состоит из воды, а значит – отлично утоляет жажду. В арбузе содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, легкоусвояемые сахара, калий, магний, железо и растительная клетчатка.

Употребление арбуза положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, нормализует моторику кишечника и является хорошим мочегонным средством. Благодаря низкой калорийности (около 37 ккал на 100 граммов) арбуз часто включают в диетическое меню.

Однако стоит помнить, что суточная норма потребления арбуза для взрослого человека составляет 2-3 ломтика. Людям с заболеваниями почек, мочевыводящих путей и сахарным диабетом следует употреблять арбуз с осторожностью из-за его мочегонного эффекта и высокого содержания сахара.

Как правильно хранить арбуз

Гигиена перед употреблением:

Перед тем как разрезать плод, его необходимо тщательно вымыть. Используйте для этого теплую воду, хозяйственное мыло и жесткую щетку, чтобы механически удалить с кожуры частички почвы, пыль и возможные бактерии. После обработки мылом обязательно ополосните арбуз под проточной водой. Это критически важно, так как при разрезании грязь с поверхности неминуемо попадает на мякоть.

Хранение разрезанного плода:

Срезанный арбуз — идеальная среда для стремительного размножения бактерий, поэтому оставлять его на столе нельзя. Сразу после нарезки плотно оберните остатки пищевой пленкой или поместите в герметичный контейнер, а затем уберите в холодильник (на нижнюю полку). При температуре около +2…+5 °C срок годности такого продукта составляет не более 24 часов. По истечении суток мякоть начинает терять вкусовые качества и становится потенциально опасной для здоровья.