Как выбрать вкусный и безопасный арбуз
3 августа – день арбуза, эксперты Санкт-Петербургского филиала ЦОК АПК рассказали, как выбрать вкусный и безопасный арбуз
Сегодня, 3 августа отмечается Международный день арбуза (Watermelon Day). Этот гастрономический праздник любят во всем мире.
Пустыня Калахари в Южной Африке. Дикие предки современного сладкого арбуза были горьковатыми, а их культивация началась более 4000 лет назад. Со временем культивировать арбуз начали на всех континентах, и заслужил всемирную любовь. Однако, чтобы лакомство принесло только пользу, важно уметь выбирать качественные и безопасные арбузы. Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» напомнили жителям Северо-Запада важными рекомендациями.
Как лабораториях проверяет безопасность арбузов?
Перед тем как попасть на прилавки магазинов и стационарных рынков, арбузы проходят строгий контроль качества. Плоды должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
В лаборатории арбузы проверяют по целому ряду показателей:
наличие нитратов и нитритов
содержание тяжелых металлов и радионуклидов
остаточное количество пестицидов
ГМО растительного происхождения
наличие патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу
Где покупать арбузы, чтобы не рисковать здоровьем?
Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» настоятельно рекомендуют приобретать арбузы только в организованных местах торговли — магазинах и на стационарных рынках. Там продавцы обеспечивают правильные условия хранения, а полосатые ягоды проходят обязательный лабораторный контроль и имеют сертификат соответствия, подтверждающий безопасность продукции.
Категорически не рекомендуется покупать арбузы на стихийных рынках у дорог, в овощных развалах и с лотков частников. Такие плоды не проходили проверку, а их кожура может накапливать свинец и другие вредные вещества от выхлопных газов.
Как выбрать хороший арбуз?
На глаз, нюх или вкус определить наличие нитратов в арбузе невозможно, но есть ряд внешних признаков, указывающих на спелость и качество плода. Эксперты советуют обращать внимание на следующее:
Как выбрать сладкий и безопасный арбуз
Признаки идеальной спелости:
Размер: отдавайте предпочтение плодам средней величины, массой от 3 до 5 килограммов.
Кожица: поверхность должна быть ровной, гладкой и блестящей. На ней не должно быть глубоких порезов, трещин или темных пятен неизвестного происхождения.
Натуральный блеск: у вызревших плодов появляется характерный восковой налет, который создает здоровый глянец.
Хвостик: ищите экземпляры с полностью сухим и коричневым усиком — это верный показатель того, что ягода созрела на бахче.
Земляное пятно: бочок, на котором арбуз лежал на грядке, должен иметь насыщенный желтый или оранжевый оттенок. Бледно-белое пятно говорит о том, что плод сорвали недозрелым.
Как выявить избыток нитратов (советы Роспотребнадзора):
Цвет мякоти: чрезмерно яркий, почти неестественный красный цвет, уходящий в фиолетовый тон, — повод насторожиться.
Волокна: присмотритесь к прожилкам от центра к корке. У качественного арбуза они белые, тогда как желтоватый оттенок указывает на химическую стимуляцию роста.
Поверхность среза: натуральная мякоть имеет зернистую, сахаристую структуру. Если срез идеально гладкий, глянцевый и напоминает отполированный — в ягоде могут содержаться вредные вещества.
Водный тест: поместите небольшой ломтик в стакан с теплой водой. Помутнение воды допустимо, но если жидкость быстро окрасится в розовый или алый цвет, употреблять такой арбуз небезопасно.
Важное правило безопасности: основная концентрация химических веществ скапливается под самой кожурой. Чтобы минимизировать риски для здоровья, всегда вырезайте мякоть, оставляя «с запасом» белую часть между красной сердцевиной и зеленой коркой.
Полезные свойства арбуза
Несмотря на риски, связанные с нитратами, качественный арбуз — это очень полезный продукт. Ягода примерно на 92% состоит из воды, а значит – отлично утоляет жажду. В арбузе содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, легкоусвояемые сахара, калий, магний, железо и растительная клетчатка.
Употребление арбуза положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, нормализует моторику кишечника и является хорошим мочегонным средством. Благодаря низкой калорийности (около 37 ккал на 100 граммов) арбуз часто включают в диетическое меню.
Однако стоит помнить, что суточная норма потребления арбуза для взрослого человека составляет 2-3 ломтика. Людям с заболеваниями почек, мочевыводящих путей и сахарным диабетом следует употреблять арбуз с осторожностью из-за его мочегонного эффекта и высокого содержания сахара.
Как правильно хранить арбуз
Гигиена перед употреблением:
Перед тем как разрезать плод, его необходимо тщательно вымыть. Используйте для этого теплую воду, хозяйственное мыло и жесткую щетку, чтобы механически удалить с кожуры частички почвы, пыль и возможные бактерии. После обработки мылом обязательно ополосните арбуз под проточной водой. Это критически важно, так как при разрезании грязь с поверхности неминуемо попадает на мякоть.
Хранение разрезанного плода:
Срезанный арбуз — идеальная среда для стремительного размножения бактерий, поэтому оставлять его на столе нельзя. Сразу после нарезки плотно оберните остатки пищевой пленкой или поместите в герметичный контейнер, а затем уберите в холодильник (на нижнюю полку). При температуре около +2…+5 °C срок годности такого продукта составляет не более 24 часов. По истечении суток мякоть начинает терять вкусовые качества и становится потенциально опасной для здоровья.