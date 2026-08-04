Борьба с борщевиком Сосновского продолжается

О борьбе с борщевиком Сосновского на территории Гатчинского округа участников совещания проинформировала начальник отдела по агропромышленному комплексу Елена Ильясова. По состоянию на конец июля общая площадь обработанных земель от борщевика составила 1645 га. Это результат совместных усилий предприятий, территориальных управлений и жителей.

Девять предприятий обработали 613 га земель сельхозназначения, в том числе механически - 209 га, химически - 404 га. В лидерах - АО «Гатчинское» и АО ПЗ «Красногвардейский».

Участниками госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2026 году стали 13 из 17 территориальных управлений. Среди лидеров - Пудомягское, Елизаветинское, Пудостьское, Большеколпанское, Кобринское территориальные управления. Обработанная территория по населенным пунктам составляет 848,36 га.

Особое внимание на заседании уделено обращениям граждан поступивших в системе «Инцидент Менеджмент».

- Как показывает анализ ситуации, на сегодняшний день этот вопрос остается очень актуальным для жителей. С начала года поступило 86 обращений, - отметила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

Анализ жалоб показал, что основными местами распространения сорняка являются полосы отвода линейных объектов (железная дорога, газопроводы), а также очаги вдоль дорог и ЛЭП, зарастание земель общего пользования. Наибольшее число обращений поступило в Елизаветинское, Сиверское территориальные управления и Коммунар.

По состоянию на 22 июля территориальные управления подготовили и направили 362 уведомления правообладателям земельных участков об устранении выявленных нарушений.

Специалистами отдела АПК, территориальных управлений совместно с Россельхозцентром проводятся выездные проверки эффективности мероприятий. Их цель - проверка качества выполненных работ, подтверждение обработки очагов и выявление новых очагов.

Итоговая оценка проведенной работы по борьбе с борщевиком Сосновского на заявленных территориях округа будет проведена в середине августа.

В настоящее время создается цифровой сервис на базе региональной геоинформационной системы для сообщений граждан о борщевике и работе по его устранению. Планируется, что стенд отображения мест произрастания борщевика Сосновского с указанием на карте геотреков и прикреплением фотографий может быть доступен уже в IV квартале 2026 года.

В 2027 году площадь, заявленная территориальными управлениями к обработке химическим способом, составляет 1044,87 га. Обработка планируется двукратная.

- В 2027 году Россельхозцентр рекомендует двукратную обработку для эффективной борьбы с борщевиком Сосновского. Суть в том, чтобы поймать растение в разные фазы развития: первая обработка убирает перезимовавшие и ранние всходы, а вторая - те, что проросли из почвенного запаса семян в этом сезоне и могли бы дать семена на следующий год. Первая обработка гербицидом Клинч в весенне-летний период планируется до 15 июня, когда борщевик отрастет примерно до 30 см (часто ориентируются на 15–20 см). Вторая обработка гербицидом Магнум будет проводиться с 1 по 20 августа, - пояснила Елена Ильясова.

Татьяна Можаева