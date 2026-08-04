Семейная эстафета в День физкультурника
На стадионе «Спартак» в Гатчине в субботу, 8 августа, пройдет празднование Дня физкультурника.
Здесь встретятся люди, которых объединяет любовь к движению, спорту и здоровому образу жизни. Это спортсмены, тренеры, ветераны спорта, юные воспитанники секций и все, кто знает: за каждой победой стоят труд, характер и огромная сила воли.
В 10.15 начнется торжественный парад физкультурников – добрая традиция, которая уже много лет объединяет жителей Гатчины.
В этот день пройдут семейные эстафеты при поддержке «Астра-Ореол». Регистрация команд начнет в 11.00. Соревнования начнутся в 11.30. Длина каждого этапа – 60 метров.
Приглашаем к участию команды по категориям:
• Папа+Мама+Ребенок
• Папа+Мама+два ребенка
• Папа+Мама+три ребенка
• Папа+Сын
• Папа+Дочь
• Мама+Сын
• Мама+Дочь
Возраст ребенка – до 16 лет. Каждый участник может соревноваться только в одной категории.
Обязательна предварительная регистрация до 15.00 часов 7 августа: vk.ru/topic-28136187_68726860
Комитет по спорту и молодежной политике