Семейная эстафета в День физкультурника

Здесь встретятся люди, которых объединяет любовь к движению, спорту и здоровому образу жизни. Это спортсмены, тренеры, ветераны спорта, юные воспитанники секций и все, кто знает: за каждой победой стоят труд, характер и огромная сила воли.

В 10.15 начнется торжественный парад физкультурников – добрая традиция, которая уже много лет объединяет жителей Гатчины.

В этот день пройдут семейные эстафеты при поддержке «Астра-Ореол». Регистрация команд начнет в 11.00. Соревнования начнутся в 11.30. Длина каждого этапа – 60 метров.

Приглашаем к участию команды по категориям:

• Папа+Мама+Ребенок

• Папа+Мама+два ребенка

• Папа+Мама+три ребенка

• Папа+Сын

• Папа+Дочь

• Мама+Сын

• Мама+Дочь

Возраст ребенка – до 16 лет. Каждый участник может соревноваться только в одной категории.

Обязательна предварительная регистрация до 15.00 часов 7 августа: vk.ru/topic-28136187_68726860

Комитет по спорту и молодежной политике