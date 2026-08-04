Возможности Цифрового ID в Мах расширены
Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью Цифрового ID в мессенджере Мах. Он действует наравне с бумажными документами, использовать его можно по желанию.
Рубрики: Общество
Применять Цифровой ID можно только для получения положенных льгот.
Где можно будет использовать
— в ряде вузов — для прохода в здание
— в музеях, кинотеатрах — для получения скидок и подтверждения возраста
— в транспорте — при оформлении льготных проездных
Как создать Цифровой ID
- Откройте раздел «Цифровой ID» в Мах
- Нажмите на кнопку «Создать QR»
- Предоставьте согласие на обработку персональных данных
- Придумайте pin-код для входа
После регистрации Цифрового ID в карточке пользователя отобразится информация с Госуслуг о статусе студента, курс обучения, название учебного заведения либо статус инвалида. Эта информация не будет передаваться на устройство проверяющего, данные защищены.
Цифровой ID в Мах – аналог бумажных документов в национальном мессенджере. С его помощью удобно подтверждать возраст или получать льготы. Для его создания нужна подтверждённая учётная запись Госуслуг.
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