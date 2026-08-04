Возможности Цифрового ID в Мах расширены

Применять Цифровой ID можно только для получения положенных льгот.

Где можно будет использовать

— в ряде вузов — для прохода в здание

— в музеях, кинотеатрах — для получения скидок и подтверждения возраста

— в транспорте — при оформлении льготных проездных

Как создать Цифровой ID

Откройте раздел «Цифровой ID» в Мах

Нажмите на кнопку «Создать QR»

Предоставьте согласие на обработку персональных данных

Придумайте pin-код для входа

После регистрации Цифрового ID в карточке пользователя отобразится информация с Госуслуг о статусе студента, курс обучения, название учебного заведения либо статус инвалида. Эта информация не будет передаваться на устройство проверяющего, данные защищены.

Цифровой ID в Мах – аналог бумажных документов в национальном мессенджере. С его помощью удобно подтверждать возраст или получать льготы. Для его создания нужна подтверждённая учётная запись Госуслуг.