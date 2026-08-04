Турнир по городошному спорту
В Гатчине 8 августа на городошных площадках Гатчинской школы № 11 пройдет турнир по городошному спорту, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.
Рубрики: Спорт
Категории – мужчины, женщины, дети. Главный судья – Владимир Александрович Радаев. Подача заявок в 13.00.
Городошный спорт – это вид спорта, в котором нужно бросками биты выбить все «городки» – деревянные цилиндры, из которых собираются фигуры – за пределы квадратной площадки, где они располагаются.
Суть игры – разбить фигуру из пяти деревянных цилиндров (городков) с определенного расстояния при помощи броска биты. Побеждает тот спортсмен или та команда, кому на прохождение всех фигур понадобилось меньше бит.
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