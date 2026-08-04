В Гатчине отметили День клоуна
В общественном пространстве «Юность» 1 августа гатчинцы смеялись от души, танцевали до упаду и верили в чудеса!
Рубрики: Общество
Артисты Гатчинского Дома культуры устроили для горожан настоящий праздник, подготовив развлекательно-игровую программу «Герои смеха», посвященную Дню клоуна.
Под звонкие песни, зажигательные танцы, хитрые фокусы и громкий детский смех здесь ожил целый мир веселья. Дети танцевали, играли, ловили мыльные пузыри, запускали мячи радости и дарили друг другу улыбки без остановки.
И что особенно приятно — заряд веселья получили не только юные гости, но и их родители!
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