В Гатчине отметили День клоуна

Артисты Гатчинского Дома культуры устроили для горожан настоящий праздник, подготовив развлекательно-игровую программу «Герои смеха», посвященную Дню клоуна.

Под звонкие песни, зажигательные танцы, хитрые фокусы и громкий детский смех здесь ожил целый мир веселья. Дети танцевали, играли, ловили мыльные пузыри, запускали мячи радости и дарили друг другу улыбки без остановки.

И что особенно приятно — заряд веселья получили не только юные гости, но и их родители!