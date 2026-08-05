30 лет назад утверждены Штандарт (Флаг) и Знак Президента Российской Федерации

Официальные символы президентской власти – предметы, которые используются во время торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного главы государства. Сегодня это Штандарт (Флаг) и Знак Президента Российской Федерации.

Истории создания Штандарта (Флага) и Знака Президента Российской Федерации посвящён документальный фильм Президентской библиотеки «Символы президентской власти». Картина подготовлена в рамках масштабного проекта «Президентская летопись», цель которого – формирование объективного и точного взгляда на историю России, раскрытие сущности и истории института президентской власти, воспитание гражданственности и патриотизма. Одним из экспертов фильма выступил главный герольдмейстер России, председатель Геральдического совета при Президенте России Георгий Вилинбахов. Фрагменты фильма «Символы президентской власти» представлены на официальном сайте Президента России kremlin.ru в разделе «Президентские символы».

Штандарт (Флаг) Президента Российской Федерации был утверждён в 1994 году. Его описание и изображение приводятся в Указе Президента Российской Федерации № 319, электронная копия которого представлена на портале Президентской библиотеки.

Штандарт, или Флаг Президента России, представляет собой квадратное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов, являющихся цветами Государственного флага России. В центре – золотое изображение Государственного герба России. Полотнище окаймлено золотой бахромой. На древке Штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством Президента России и датами его пребывания на этом посту.

Штандарт Президента России вместе со Знаком Президента России и специальным экземпляром текста Конституции передаётся вновь избранному Президенту России во время процедуры вступления в должность Президента России. После принесения присяги Президентом России Штандарт Президента России устанавливается в его рабочем кабинете, а дубликат Штандарта поднимается над резиденцией Президента в Московском Кремле.

Ещё один символ президентской власти – Знак Президента. Его подробное описание даётся в Указе Президента Российской Федерации № 906. Ознакомиться с оцифрованным документом можно на портале Президентской библиотеки.

Знак Президента Российской Федерации состоит из собственно знака и цепи знака. Знак изготовлен из золота и представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытый рубиновой эмалью. В центре креста – накладное изображение Государственного герба России. На оборотной стороне креста посередине – круглый медальон, по окружности которого девиз: «Польза, честь и слава».

Цепь Знака изготовлена из золота, серебра и эмали, состоит из 17 звеньев, 9 из которых – в виде изображения Государственного герба России, 8 – в виде круглых розеток с девизом: «Польза, честь и слава». На оборотной стороне звеньев цепи знака помещаются накладки, покрытые белой эмалью, на которых золотыми буквами выгравированы фамилия, имя, отчество каждого Президента России и год его вступления в должность. После принесения присяги главой государства Знак хранится в резиденции Президента в Московском Кремле.

Точные копии Штандарта (Флага) и Знака Президента Российской Федерации можно увидеть в Зале Конституции Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, где хранится единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, на которой Президент Российской Федерации приносит присягу, вступая в должность. Издание было подарено учреждению главой государства в день открытия Президентской библиотеки 27 мая 2009 года. Оригинал инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации находится в Администрации Президента России в Кремле.

Помимо документального фильма «Символы президентской власти» в рамках проекта «Президентская летопись» подготовлены и размещены на портале Президентской библиотеки документальные фильмы: «Личная библиотека Президента Российской Федерации», «Обращаюсь к Президенту», «Архив Президента Российской Федерации», «Парадная резиденция Президента России. Большой Кремлёвский дворец».

На портале Президентской библиотеки можно также ознакомиться с коллекцией «Институт президентской власти в России». В неё входят законодательные акты, исследования, учебные пособия, видеозаписи, тексты выступлений и другие материалы, связанные с деятельностью Президента Российской Федерации и органов, обеспечивающих его работу.

При подготовке материала использована информация, опубликованная на сайте kremlin.ru