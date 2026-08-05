«Гатчинская высота» – полет нормальный!

Участие приняли многие сильнейшие спортсмены Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Особенно зрелищными получились соревнования в прыжке в высоту у женщин. В одном секторе вместе с гатчинскими прыгуньями Татьяной Ермаченковой и Ксенией Черноперовой выступали представительницы Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Степанова и Ксения Псаломщикова – четыре мастера спорта, и все являются победителями и призерами официальных Всероссийских первенств!

Соревнования прошли в невероятно теплой и дружеской обстановке. Под музыку, при поддержке зрителей, преодолев планку на высоте 1 метр 83 см, победу одержала Татьяна Ермаченкова. Это норматив мастера спорта России. Ксения Псаломщикова остановилась на 1 м 80 см.

Среди юниорок до 20 лет первое место у Юлии Степановой – тоже 1 м 80 см, у Ксении Черноперовой – 1 м 77 см.

У девушек до 18 лет 1 место – Дарья Катаева, до 16 лет – у Златы Николаевой.

В прыжке в длину в своих возрастных группах 1 место заняли:

- юниорки до 20 лет – Полина Резниченко (СПб) – 5 м 47 см,

- юноши и девушки до 18 лет – Ярослав Антипов (Коммунар) и Мария Гасенина (Гатчина),

- юноши и девушки до 16 лет – Максим Логунов (СПб) и Алина Васильева (Гатчина).

Своими успехами на турнире поделилась Коммунарская спортивная школа:

- Мы поздравляем победителей и призеров! В дисциплине «Прыжок в длину, юноши

и девушки до 16 лет» Егор Афанасов занял 3 место, Валерия Гарилевич – 3 место. В дисциплине «Прыжок в высоту, юноши и девушки до 18 лет» Ярослав Антипов завоевал 1 место, Маргарита Верхотурова и Дмитрий Клементьев – 2 место, Алена Дроздова

и Виталий Болотин – 3 место. Ребят тренируют М.М. Никитина и В.Н. Сергачев.

В рамках соревнований «Гатчинская высота» прошел первый легкоатлетический детский турнир «Беги! Играй! В Гатчине!». Организатором проведения соревнований для детей 7–8 лет стала воспитанница Гатчинской спортивной школы № 1 Татьяна Ермаченкова. 62 юных спортсмена соревновались в беге на 60 метров, метании в цель и прыжке в длину с места, а также проверили свои знания в викторине «Знаешь ли ты легкую атлетику?».

Федерация легкой атлетики Ленинградской области