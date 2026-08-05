«Результат командный, заслуга каждого ведомства и муниципалитета. Спасибо коллегам за эту работу.

Организовать сложно, но возможно. А вот удержаться в лидерах — это уже требует больших усилий. Прошу и дальше работать в том же духе, довести всё до ума. Тем более что у нас получается.

С 2026 года условия принципиально меняются: мораторий на проверки отменён. Теперь, если есть основание, проверка будет. Наша задача — не скатиться к тотальному давлению, а сделать контроль точным, цифровым и справедливым. Именно под эту задачу мы выстроили систему подготовки инспекторов.

Что уже работает. Цифровой курс «Инспектор 47» для молодых сотрудников — знакомим с лучшими практиками. Провели конкурс «Лучший муниципальный инспектор», победители — Тихвин и Выборгский район. На постоянной основе идут выездные семинары в районы, десять уже провели, привлекаем федеральных экспертов.

По ведомствам тоже есть конкретные результаты. Госэконадзор и Госжилнадзор применяют индикаторы риска и беспилотники. Управление ветеринарии внедрило биометрию с точностью 99%. Сосновый Бор вошёл в пятёрку лучших муниципалитетов. Прокуратура свела технические отказы при согласовании до нуля.

Планы на этот год: 80% проверок — с фото- и видеофиксацией через мобильное приложение «Инспектор». Устранение нарушений подтверждать через него же — более чем в 10% случаев. Заявки на профилактический визит рассматривать за пять рабочих дней, вдвое быстрее закона. Беспилотники применять в 10% контрольных мероприятий. Масштабировать искусственный интеллект по опыту ветеринарии.

Первое место — не повод расслабляться. Это стимул держать планку и задавать стандарт для других регионов. Инспекторов учим, инструменты оттачиваем, контроль делаем умнее. Системная работа продолжается.

Комитету экономического развития поручаю продолжить информирование коллег, проводить образовательные мероприятия и активнее вовлекать в эту работу всех, от кого зависит результат на местах», — отметил губернатор Ленинградской области.