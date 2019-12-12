Фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

Реализация мероприятий фотоконкурса направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России в условиях набирающей темпы глобализации социума.

Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве ЦМТ Конгресс Холл.

На фотовыставке будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей. Победителям будут вручены кубки победителей и дипломы победителей. Каждый участник, чьи работы будут выбраны и представлены в Москве получат дипломы финалиста.

Участие в конкурсе бесплатное. Возрастных ограничений по участию в конкурсе нет. Участники фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные костюмы народов Российской Федерации для фотографии.

Условия участия в конкурсе на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com.