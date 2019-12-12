Фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

Реализация
мероприятий фотоконкурса направлена на содействие в сохранении национальной
идентичности народов России в условиях набирающей темпы глобализации социума.
Итоги
конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве ЦМТ Конгресс
Холл.
На
фотовыставке будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный
отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей. Победителям будут вручены
кубки победителей и дипломы победителей. Каждый участник, чьи работы будут
выбраны и представлены в Москве получат дипломы финалиста.
Участие
в конкурсе бесплатное. Возрастных ограничений по участию в конкурсе нет. Участники
фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные костюмы народов Российской
Федерации для фотографии.
Условия
участия в конкурсе на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com.