О чем спрашивают администрацию

По традиции в День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, с 12 до 20 часов в администрации Гатчинского района прошел общероссийского день приема граждан. Как отметила управляющий делами администрации Гатчинского района Светлана Вэнскэ, была проведена большая работа по подготовке этого мероприятия, и, как следствие, оно прошло без сбоев. Прием вела глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и все ее заместители.

- Это был жаркий день, - сказала Людмила Нещадим. - Последний гражданин ушел с приема без двух минут восемь вечера. По структуре вопросов лидирует жилищно-коммунальное хозяйство. И нам, объективно, здесь есть, что решать.

Прозвучали от граждан и предложения по развитию Гатчинского района. От старосты из Малых Колпан, например, поступила инициатива создать настоящую школу старост. Глава администрации Гатчинского района идею поддержала.

Татьяна Можаева