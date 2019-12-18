Чума цивилизации

В
авторитете у молодежи
Для того, чтобы работа по
профилактической борьбе с экстремизмом была эффективной, важно понять, откуда у
молодых людей возникают подобные разрушительные идеи. Среди факторов стоит
отметить, прежде всего, влияние родителей или старших наставников, которые отличаются
радикальными убеждениями.
На психику подростков
сильно воздействуют сверстники с экстремистскими взглядами, особенно
пользующиеся авторитетом в своей среде, руководители спортивных или творческих
секций, лидеры молодежных организаций, известные музыканты или артисты
неформальной субкультуры. На детей они могут оказывать сильное влияние,
побуждая совершать порой страшные и жестокие поступки.
Поэтому влияние и забота
родителей, преподавателей в школе и активистов общественных организаций выходит
на первый план. Очень важно максимально уделять внимание подросткам, общаться с
ними и занимать их свободное от учебы время полезными и интересными делами. Но
главное, в сложное время переходного периода не оставлять ребят наедине со
своими мыслями, интересоваться их жизнью и переживаниями. По всей стране,
помогая государству, неравнодушные граждане, наравне с родителями, берут на
себя эту воспитательную и просветительскую функцию.
Так, в Ленинградской
области сегодня активно работают сразу несколько общественных организаций,
которые занимаются патриотическим воспитанием молодёжи – от ветеранских до
волонтерских. Государство выделяет целевые субсидии и гранты на поддержку
инициатив общественников.
Многие знают
Всероссийскую организацию ветеранов «Боевое братство», существующую в нашей
стране уже более 20 лет. Это не просто объединение ветеранов и действующих
сотрудников правоохранительных и силовых органов, а настоящее содружество
неравнодушных людей. Опытные военнослужащие прошли через серьезные испытания, защищая
Отчизну в военных конфликтах, поэтому не понаслышке знают о жестоких боевых
действиях, готовы поделиться с молодежью этим страшным опытом. Кому, как не им,
знать, что на войне совсем нет той романтики, которую нередко представляют
подростки.
И конечно, эти суровые
мужчины не могут спокойно смотреть, как молодое поколение – их дети и внуки
становятся жертвами различных злоумышленников и откровенных преступников. И
стараются делать все возможное, чтобы уберечь молодёжь от разрушительных
действий экстремистов всех мастей.
Объединить
усилия
По словам руководителя
Ленинградского областного отделения ВОО «Боевое братство» Алексея Махотина,
сегодня организация, насчитывающая в Ленинградской области 10 региональных
отделений и более 600 членов, реализует пять проектов: «Память сильнее
времени», «Волонтерская рота», «Боевое братство – нам важен каждый»,
«Наставники «ББ»», «Кадетские классы».
Члены организации
регулярно проводят конкурсы школьных сочинений, рисунков и граффити, участвуют
в создании фильмов и печатной продукции на патриотическую и
противоэкстремистскую тематику. Ветераны организуют в подшефных учреждениях
образования встречи, кинопоказы и выездные семинары со школьниками, кадетами и
студентами, рассказывая правду об опасности международного терроризма и борьбе
спецслужб с этой чумой цивилизации.
Другая общественная
организация, «Лига ветеранов органов по борьбе с организованной преступностью
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» также занимается просветительской
деятельностью в регионе. Как рассказала вице-президент Лиги Татьяна Терехина,
ветераны РУБОП регулярно проводят для школьников Ленинградской области «Уроки
мужества», тематические встречи с учащимися школ и студентами петербургской
Академии МВД, активистами молодежных и общественных организаций. По словам
Татьяны Александровны, школьники всегда живо интересуются, как в реальности
проходит борьба с организованной преступностью и их современными
разновидностями – терроризмом и экстремизмом.
Совместными усилиями
родителей, педагогов и наставников из общественных организаций можно искоренить
экстремизм, который, в свою очередь, есть основа терроризма. Только объединив
усилия можно добиться успеха.
Фото: «Лига ветеранов органов по борьбе с организованной преступностью Санкт-Петербурга и Ленинградской области» занимается патриотическим воспитанием молодежи
Центр
по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области: (812) 495-35-01
Дежурная
часть УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: (812) 438-71-10