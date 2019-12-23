Плановые отключения в Гатчинском районе

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:
Рубрики :
ЖКХ
23 Dec 2019
24
декабря с 09:00 до 17:00
Рождественское
СП:
с.
Рождествено, ул. Заводская, ул. Песочная, Большой пр.,
д.
Ляды,
д.
Чикино,
Даймище-база
ЛГМИ,
садоводства
«Иленка», «Рябинушка».
24
декабря с 10.00 до 16.00
Веревское
СП:
д.
Вайя,
М.
Верево (храм).
24
декабря с 11.00 до 14.00.
Болшеколпанское
СП:
д.
Ст. Черницы,
д.
Вопша.
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