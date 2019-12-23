Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     23 Dec 2019

24 декабря с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Заводская, ул. Песочная, Большой пр.,

д. Ляды,

д. Чикино,

Даймище-база ЛГМИ,

садоводства «Иленка», «Рябинушка».

 

24 декабря с 10.00 до 16.00

Веревское СП:

д. Вайя,

М. Верево (храм).

 

24 декабря с 11.00 до 14.00.

Болшеколпанское СП:

д. Ст. Черницы,

д. Вопша.

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