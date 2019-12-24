О детях позаботится государство

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Литвиновой, «в ближайшие дни дети будут выписаны из больницы. Определено государственное учреждение, в котором они будут находиться».

В отношении шестерых несовершеннолетних детей проведено полное медицинское обследование, прошла психолого-медико-педагогическая комиссия, которая определила образовательный маршрут. Ранее отмечалось, что дети не числились в местных учреждениях здравоохранения и образования и не имели документов, удостоверяющих личности.

«Идет сбор информации, необходимой для оформления и получения свидетельств о рождении и паспортов на детей», - добавили в пресс-службе.