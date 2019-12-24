О детях позаботится государство

Как сообщили в пресс-службе
уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Литвиновой, «в ближайшие дни дети будут выписаны из больницы. Определено
государственное учреждение, в котором они будут находиться».
В отношении шестерых несовершеннолетних
детей проведено полное медицинское обследование, прошла психолого-медико-педагогическая
комиссия, которая определила образовательный маршрут. Ранее отмечалось, что
дети не числились в местных учреждениях здравоохранения и образования и не
имели документов, удостоверяющих личности.
«Идет сбор информации, необходимой
для оформления и получения свидетельств о рождении и паспортов на детей», - добавили
в пресс-службе.