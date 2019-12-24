О детях позаботится государство

О детях позаботится государство

Шесть несовершеннолетних детей из многодетной семьи, в чьем доме в дер. Химози ранее обнаружили склад оружия, определят в государственное учреждение.

Рубрики : Общество     24 Dec 2019

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Литвиновой, «в ближайшие дни дети будут выписаны из больницы. Определено государственное учреждение, в котором они будут находиться».

В отношении шестерых несовершеннолетних детей проведено полное медицинское обследование, прошла психолого-медико-педагогическая комиссия, которая определила образовательный маршрут. Ранее отмечалось, что дети не числились в местных учреждениях здравоохранения и образования и не имели документов, удостоверяющих личности.

«Идет сбор информации, необходимой для оформления и получения свидетельств о рождении и паспортов на детей», - добавили в пресс-службе.

 

 

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