Новогоднее шоу в «КУБУСЕ»

Рождественские каникулы ознаменуются в ТРК «Кубус» новогодним представлением для детей и взрослых. Гатчинцы и гости нашего города приглашаются в торгово-развлекательный комплекс – провести выходной с пользой и удовольствием. Добро пожаловать за покупками, в кафе и в кино, а также на новогоднее шоу с фокусами и подарками. Маленьким посетителям будет особенно интересно!
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