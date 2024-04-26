С 25 апреля в России запущен эксперимент по переводу студенческих билетов и зачётных книжек в электронный вид

Участие в эксперименте является добровольным. Он распространяется на студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов.

Эксперимент предполагает размещение в личном кабинете обучающегося на Едином портале госуслуг сведений о студенческих билетах, зачетных книжках и сведений об иных документах, подтверждающих обучение.

В рамках проведения эксперимента в мобильном приложении Единого портала госуслуг будет сформирован QR-код, содержащий сведения о студенческом билете, который студенты смогут предъявлять на добровольной основе взамен бумажного студенческого билета.

Студенческий билет в электронном формате можно будет использовать для прохода на территорию учебного заведения, оформления льготных билетов на железнодорожный и иной общественный транспорт, оформления билетов на посещение организаций культуры.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.