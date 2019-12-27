Награды за труд

«Ленинградская область заканчивает год с высоко поднятой головой. Год назад мы говорили, что достигли рекордных показателей за всю историю Ленинградской области, и что в будущем будет непросто их удержать и превзойти, но по итогам 2019 года мы их не только удержали, но и прирастили практически по всем направлениям. У нас растут индексы промышленного и сельскохозяйственного производства, мы открываем новые предприятия, строим школы, детские сады. Сегодня по темпам строительства социальных учреждений мы опережаем большинство субъектов Северо-Запада и имеем беспрецедентно высокие объемы ввода за всю нашу историю», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона высказал слова благодарности крупным компаниям, среднему и малому бизнесу, которые своей работой обеспечили стабильность налоговых отчислений и рост средней заработной платы, поблагодарил тружеников сельского хозяйства, усилиями которых Ленинградская область вошла в число 12 субъектов РФ со сбалансированным развитием села и агропромышленного комплекса, отметил существенный вклад в успехи региона работников социальной сферы, культуры, науки и спорта.

Среди награжденных нам особенно приятно видеть имена гатчинцев.

Почетное звание «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» присвоено тренеру-преподавателю Владимиру Павловичу Русских.

Почетным знаком Губернатора Ленинградской области «Почетный предприниматель Ленинградской области» награждены Хачик Камликович Испирян – директор ООО «СИДАК» - СП», пос. Сиверский Гатчинский район и Евгений Александрович Крылов – директор ООО «Эко-Точка», Гатчинский район.

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области награжден

Андрей Семенович Комов – директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Ника» Сиверского городского поселения, Гатчинский район.

В этом году было впервые присвоено Почетное звание Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области» Георгию Григорьевичу Манкуни – главному редактору газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра», Владимиру Юрьевичу Семенову – генеральному директору ООО «В.И.-ТОС» и Олегу Игоревичу Тюрину – главному редактору газеты «Красная звезда».

Губернатор поздравил награждённых с наступающим Новым годом.

«Следующий год объявлен Годом Победителей в Ленинградской области, это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, год памяти и уважения к ветеранам. Для нас новый год станет годом Ленинградского прорыва — годом гармоничного развития для каждого жителя, для всех городов и сел Ленинградской области», — отметил Александр Дрозденко.