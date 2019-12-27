Награды за труд

«Ленинградская
область заканчивает год с высоко поднятой головой. Год назад мы говорили, что
достигли рекордных показателей за всю историю Ленинградской области, и что в
будущем будет непросто их удержать и превзойти, но по итогам 2019 года мы их не
только удержали, но и прирастили практически по всем направлениям. У нас растут
индексы промышленного и сельскохозяйственного производства, мы открываем новые
предприятия, строим школы, детские сады. Сегодня по темпам строительства
социальных учреждений мы опережаем большинство субъектов Северо-Запада и имеем
беспрецедентно высокие объемы ввода за всю нашу историю», - подчеркнул
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава
региона высказал слова благодарности крупным компаниям, среднему и малому
бизнесу, которые своей работой обеспечили стабильность налоговых отчислений и
рост средней заработной платы, поблагодарил тружеников сельского хозяйства,
усилиями которых Ленинградская область вошла в число 12 субъектов РФ со
сбалансированным развитием села и агропромышленного комплекса, отметил
существенный вклад в успехи региона работников социальной сферы, культуры,
науки и спорта.
Среди
награжденных нам особенно приятно видеть имена гатчинцев.
Почетное
звание «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области»
присвоено тренеру-преподавателю Владимиру Павловичу Русских.
Почетным
знаком Губернатора Ленинградской области «Почетный предприниматель
Ленинградской области» награждены Хачик Камликович Испирян – директор ООО
«СИДАК» - СП», пос. Сиверский Гатчинский район и Евгений Александрович Крылов –
директор ООО «Эко-Точка», Гатчинский район.
Почетной
грамотой Губернатора Ленинградской области награжден
Андрей
Семенович Комов – директор муниципального автономного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва «Ника» Сиверского городского поселения, Гатчинский
район.
В
этом году было впервые присвоено Почетное звание Ленинградской области
«Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области» Георгию
Григорьевичу Манкуни – главному редактору газеты «Отрадное вчера, сегодня,
завтра», Владимиру Юрьевичу Семенову – генеральному директору ООО «В.И.-ТОС» и
Олегу Игоревичу Тюрину – главному
редактору газеты «Красная звезда».
Губернатор поздравил награждённых с наступающим Новым годом.
«Следующий
год объявлен Годом Победителей в Ленинградской области, это год 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, год памяти и уважения к ветеранам. Для нас новый
год станет годом Ленинградского прорыва — годом гармоничного развития для
каждого жителя, для всех городов и сел Ленинградской области», — отметил
Александр Дрозденко.