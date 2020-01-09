Гатчинские учёные удостоены премии

В номинации «Естественные и технические науки» победителем стал ведущий научный сотрудник отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, доктор физико-математических наук, доцент Михаил Петухов. Результаты его научной работы открывают новые возможности для получения высокостабильных пептидов и глобулярных водорастворимых белков для решения задач биотехнологии и биомедицины. Ученому присуждена премия в размере 90 тысяч рублей.

«За достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» в номинации «Аграрная наука» премия в размере 90 тысяч рублей присуждена старшему научному сотруднику отдела селекции и первичного семеноводства зерновых, зернобобовых культур и рапса ФГБНУ «Ленинградский НИИ сельского хозяйства «Белогорка» Ольге Лысенко. Ее работа посвящена созданию сортов люпина узколистного, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Ленинградской области. Это позволит производить полноценный экологически чистый растительный белок и снизить импорт модифицированных соевых белковых компонентов.

Также распределены премии губернатора Ленинградской области за лучшую научно-исследовательскую работу в размере 70, 60 и 50 тысяч рублей соответственно. Премия второй степени присуждена старшему научному сотруднику ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Алексею Быкову за научную работу, результаты которой могут быть использованы на практике для изготовления датчиков магнитного поля, детекторов заряженных частиц, приемников низкочастотных электромагнитных колебаний и деталей силовых машин, использующих сверхпроводящие элементы.

Напомним, в августе губернатор Ленинградской области подписал постановление об увеличении премий ученым. Такое решение было принято по итогам встречи Александра Дрозденко с директорами научных организаций и лауреатами премий 2018 года.