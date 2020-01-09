Гатчинские учёные удостоены премии

В номинации
«Естественные и технические науки» победителем стал ведущий научный сотрудник
отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» –
ПИЯФ, доктор физико-математических наук, доцент Михаил Петухов. Результаты его
научной работы открывают новые возможности для получения высокостабильных
пептидов и глобулярных водорастворимых белков для решения задач биотехнологии и
биомедицины. Ученому присуждена премия в размере 90 тысяч рублей.
«За
достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» в номинации
«Аграрная наука» премия в размере 90 тысяч рублей присуждена старшему научному
сотруднику отдела селекции и первичного семеноводства зерновых, зернобобовых
культур и рапса ФГБНУ «Ленинградский НИИ сельского хозяйства «Белогорка» Ольге
Лысенко. Ее работа посвящена созданию сортов люпина узколистного,
адаптированных к почвенно-климатическим условиям Ленинградской области. Это
позволит производить полноценный экологически чистый растительный белок и
снизить импорт модифицированных соевых белковых компонентов.
Также
распределены премии губернатора Ленинградской области за лучшую
научно-исследовательскую работу в размере 70, 60 и 50 тысяч рублей
соответственно. Премия второй степени присуждена старшему научному сотруднику
ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Алексею Быкову за научную работу,
результаты которой могут быть использованы на практике для изготовления
датчиков магнитного поля, детекторов заряженных частиц, приемников
низкочастотных электромагнитных колебаний и деталей силовых машин, использующих
сверхпроводящие элементы.
Напомним, в
августе губернатор Ленинградской области подписал постановление об увеличении
премий ученым. Такое решение было принято по итогам встречи Александра
Дрозденко с директорами научных организаций и лауреатами премий 2018 года.