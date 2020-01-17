В Ленинградской области расширят зоны запрета для курения

На заседании постоянной комиссии по здравоохранению был рассмотрен проект закона «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории Ленинградской области». Инициатор законопроекта Олег Зеваков пояснил, что сам, как многие граждане, страдает от пассивного курения другими лицами в общественных местах: рядом со входами в магазины, кафе, помещения государственных органов, на остановках общественного транспорта, включая станции метрополитена.

Предложенный законопроект полностью соответствует федеральному закону №15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий курения табака», согласно которому установлен запрет на курение на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, не оборудованных специальными комнатами.

В проекте областного закона предлагается дополнительно запретить курение в конкретных местах массового пребывания людей: на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее 5 метров от них; ближе чем пять метров от входов в помещения объектов бытовых услуг, торговли, общественного питания, государственных органов и органов местного самоуправления; в парках и скверах. За эти нарушения в новом законе установлена административная ответственность в виде штрафов в размере от 500 до 1500 рублей, сообщает пресс-служба областного парламента.

Члены комиссии отметили, что принятие данного закона, очевидно, повлечет за собой дополнительные расходы субъектов предпринимательской деятельности, чтобы обозначить информационными табличками зоны запрета для курения. Несоблюдение этих требований, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, влечет за собой наложение штрафов на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, юридических - 30 до 60 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся тревожные факты: распространенность курения табака в России - одна из самых высоких в мире. По данным исследования «Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака», в нашей стране курит 60 процентов мужчин и 21 процент женщин - около 44 млн человек. А пассивному курению (вдыханию табачного дыма от курильщиков) подвергается 80 процентов россиян. Общепризнано, что регулярное потребление табака является второй по значимости причиной смертности в мире. Принятие этого закона, по мнению Олега Зевакова, поможет профилактике и защите здоровья и самих курящих граждан, но прежде всего окружающих.

Теперь законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания Ленинградской области, пока в первом чтении. Срок для внесения поправок ко второму чтению, например, уточняющих требования к знакам о запрете курения и местах их установки, определен в 30 дней.