Партизанка Вера

Вере пришлось устроиться на работу на железную дорогу рабочей. Партизаны пришли в дом, где жила Вера с бабушкой, матерью и маленьким братом. Вера стала связной, кормила, передавала сведения о немцах. Но одна подросток-связная под пытками немцев выдала Веру. В ту ночь маленькая партизанка не вернулась домой, где ее уже поджидали фашисты. Зато те забрали мать в комендатуру, а затем и в тюрьму, выпытывая о дочери сведения. Местные полицаи были хуже немцев, жестоко издевались над жителями.

Выручил староста деревни: он принес в комендатуру рваную одежду Веры в доказательство тому, что ее в лесу съели волки. Немцы отпустили мать, предупредив, что если найдут дочь живой, то сожгут всю деревню. Маленькая, хрупкая, но полная сил и воли, огромного желания защитить родную землю от фашистов, Вера вместе с партизанами ходила в разведку, на боевые задания, пускала под откос вражеские вагоны.

Немцы в отместку сожгли родную деревню, дом, где жила Вера со своей семьей. В сгоревшем доме она нашла останки матери, бабушки и братишки. …Потерялся смысл жизни, в душе была пустота и отчаяние. Покончить с собой от горя Вере не дали друзья – партизаны. Но война уготовила другие испытания. В 1944 году потеряла отца, которого немцы отравили вместе с другими солдатами в госпитале при отступлении. Старший брат Николай погиб под Джанкоем, другой брат погиб под Львовом.

Вера осталась совершенно одна, без родных и близких.

Но надо было жить, работать. Любимый человек, партизан Николай Кудрявцев, стал ее мужем. Они прожили вместе в любви и согласии долгие годы.

Сегодня Вера Алексеевна Егорова (Дроздова) живет и радуется жизни в поселке Семрино. Маленькая Вера – партизанка, а еще она для сельчан – ангел-хранитель. Секрет ее долголетия начинается с простых человеческих ценностей: во-первых, здоровый образ жизни, во-вторых, труд, а еще - забота о семье, детях, внуках. Всю свою жизнь Вера Алексеевна творила добро, щедро раздавая его окружающим, жила в гармонии с природой. А это и есть обыкновенные человеческие ценности, какими наделена эта уникальная женщина, проживающая с нами по соседству.

В Семрино у Веры Алексеевны своя квартира в трехэтажном доме. Но и в многоэтажке ее трудолюбивые руки находят занятие по душе. Вырастила перед окном небольшой сад, ухаживает за ним и радуется жизни. Дочь давно уже зовет к себе пожилую мать в город. Но Вера Алексеевна категорически отказывается покидать родное гнездо. Да и в свои 94 года она выглядит бодро, за собой сама ухаживает, встречается каждое утро с земляками, приветствует своей доброй улыбкой и светящимися глазами…

Это наш семринский «золотой фонд». Дай Бог ей еще прожить до 100 и более лет, нашей землячке – нашему ангелу-хранителю.



