Партизанка Вера

Вере пришлось устроиться
на работу на железную дорогу рабочей. Партизаны пришли в дом, где жила Вера с
бабушкой, матерью и маленьким братом. Вера стала связной, кормила, передавала
сведения о немцах. Но одна подросток-связная под пытками немцев выдала Веру. В
ту ночь маленькая партизанка не вернулась домой, где ее уже поджидали фашисты.
Зато те забрали мать в комендатуру, а затем и в тюрьму, выпытывая о дочери
сведения. Местные полицаи были хуже немцев, жестоко издевались над жителями.
Выручил староста деревни:
он принес в комендатуру рваную одежду Веры в доказательство тому, что ее в лесу
съели волки. Немцы отпустили мать, предупредив, что если найдут дочь живой, то
сожгут всю деревню. Маленькая, хрупкая, но полная сил и воли, огромного желания
защитить родную землю от фашистов, Вера вместе с партизанами ходила в разведку,
на боевые задания, пускала под откос вражеские вагоны.
Немцы в отместку сожгли
родную деревню, дом, где жила Вера со своей семьей. В сгоревшем доме она нашла
останки матери, бабушки и братишки. …Потерялся смысл жизни, в душе была пустота
и отчаяние. Покончить с собой от горя Вере не дали друзья – партизаны. Но война
уготовила другие испытания. В 1944 году потеряла отца, которого немцы отравили
вместе с другими солдатами в госпитале при отступлении. Старший брат Николай
погиб под Джанкоем, другой брат погиб под Львовом.
Вера осталась совершенно
одна, без родных и близких.
Но надо было жить,
работать. Любимый человек, партизан Николай Кудрявцев, стал ее мужем. Они
прожили вместе в любви и согласии долгие годы.
Сегодня Вера Алексеевна
Егорова (Дроздова) живет и радуется жизни в поселке Семрино. Маленькая Вера –
партизанка, а еще она для сельчан – ангел-хранитель. Секрет ее долголетия
начинается с простых человеческих ценностей: во-первых, здоровый образ жизни,
во-вторых, труд, а еще - забота о семье, детях, внуках. Всю свою жизнь Вера
Алексеевна творила добро, щедро раздавая его окружающим, жила в гармонии с
природой. А это и есть обыкновенные человеческие ценности, какими наделена эта
уникальная женщина, проживающая с нами по соседству.
В Семрино у Веры
Алексеевны своя квартира в трехэтажном доме. Но и в многоэтажке ее трудолюбивые
руки находят занятие по душе. Вырастила перед окном небольшой сад, ухаживает за
ним и радуется жизни. Дочь давно уже зовет к себе пожилую мать в город. Но Вера
Алексеевна категорически отказывается покидать родное гнездо. Да и в свои 94
года она выглядит бодро, за собой сама ухаживает, встречается каждое утро с
земляками, приветствует своей доброй улыбкой и светящимися глазами…
Это наш семринский
«золотой фонд». Дай Бог ей еще прожить до 100 и более лет, нашей землячке –
нашему ангелу-хранителю.