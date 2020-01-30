Утром деньги – стулья никогда

23-го января в УМВД России по Гатчинскому району
обратилась 35-летняя жительница Хохлова поля. Перед самым Новым годом она нашла
в приложении «Авито» объявление о продаже детского стульчика. Позвонила,
обсудила условия покупки и доставки и перевела на карту Сбербанка 4500 рублей.
После этого телефон продавца стал недоступен – ни денег, ни стула. Подождав три
недели, покупательница обратилась в полицию.
26-го января в дежурную часть поступило заявление от
35-летнего мужчины. 12-го января он, сидя в кафе «Буше» на Соборной, перевел 15
тысяч рублей на банковскую карту неизвестного лица – за автомобильные сиденья,
которые продавались на сайте «Авито». На следующий день объявление на «Авито»
пропало, а продавец перестал выходить на связь, телефон отключил. Деньги
канули.
Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».