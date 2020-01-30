Утром деньги – стулья никогда

23-го января в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 35-летняя жительница Хохлова поля. Перед самым Новым годом она нашла в приложении «Авито» объявление о продаже детского стульчика. Позвонила, обсудила условия покупки и доставки и перевела на карту Сбербанка 4500 рублей. После этого телефон продавца стал недоступен – ни денег, ни стула. Подождав три недели, покупательница обратилась в полицию.

26-го января в дежурную часть поступило заявление от 35-летнего мужчины. 12-го января он, сидя в кафе «Буше» на Соборной, перевел 15 тысяч рублей на банковскую карту неизвестного лица – за автомобильные сиденья, которые продавались на сайте «Авито». На следующий день объявление на «Авито» пропало, а продавец перестал выходить на связь, телефон отключил. Деньги канули.

Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».