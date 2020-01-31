Областные мастера открывают «Невский ларец»

12 мастеров региона выставят свои работы в едином стиле под брендом «В традициях ремесел», разработанном комитетом по развитию малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области.

Выставка пройдет с 7 по 9 февраля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. На экспозиции региона будут представлены плетеные изделия предприятия «Балтийская лоза», Волховской и Шугозерской росписи, изделия из керамики умельцев из Кировского, Гатчинского, Тосненского и Волховского района, резьба по дереву и бересте, а также льняная одежда.

В рамках поддержки народных художественных промыслов «Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области» оплатил 95% затрат на организацию экспозиции, в том числе за площадь и оборудование.

III Международная выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец» проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. «Невский ларец» объединяет между собой профессиональную и творческую площадку для своих участников и гостей, где специалисты отрасли смогут продемонстрировать богатейшую палитру народных промыслов со всех регионов страны.