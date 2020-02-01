С понедельника - без света

с 4 по 6 февраля с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д.
Петрово
д. Ахмузи
д. Мута-Кюля
3 и 6 февраля с 09.30 до 18.00
Пудостьское СП:
п. Терволово
АО п\ф "Скворицы"
п/ф
"Скворицы"
4 февраля с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
Павловский посад
Павловская Слобода
6 февраля с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Покровская
В период с 3 по 5 февраля с 21.00 до
24.00 дважды на 1 час:
Пудомягское СП:
д. Вяхтелево, д. Б. Сергелево, д.
Антелево, д. Пудомяги д.17, д. Кобралово ч/с д.6,28; д. Кобралово ул. Зеленая,
д. Антропшино ул. Привокзальная, д. Репполово, д. Покровская.
г. Коммунар мкрн «Ремиз» ул.
Центральная, ул. Антропшинская.
Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:
3 февраля с 09:00 до 16:00
Веревское СП:
Б.Верево, М.Верево (частный сектор со
стороны Б.Верево)
3 февраля с 11:00 до 15:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д.
7, 7А, 7В,
79