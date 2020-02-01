С понедельника - без света

с 4 по 6 февраля с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Петрово

д. Ахмузи

д. Мута-Кюля

3 и 6 февраля с 09.30 до 18.00

Пудостьское СП:

п. Терволово

АО п\ф "Скворицы"

п/ф "Скворицы"

4 февраля с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

Павловский посад

Павловская Слобода

6 февраля с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Покровская

В период с 3 по 5 февраля с 21.00 до 24.00 дважды на 1 час:

Пудомягское СП:

д. Вяхтелево, д. Б. Сергелево, д. Антелево, д. Пудомяги д.17, д. Кобралово ч/с д.6,28; д. Кобралово ул. Зеленая, д. Антропшино ул. Привокзальная, д. Репполово, д. Покровская.

г. Коммунар мкрн «Ремиз» ул. Центральная, ул. Антропшинская.

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

3 февраля с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

Б.Верево, М.Верево (частный сектор со стороны Б.Верево)

3 февраля с 11:00 до 15:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 7, 7А, 7В, 79