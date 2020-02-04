Новое слово в воровстве с банковских карт

30-го января в полицию обратилась 33-летняя жительница
Гатчины. Накануне ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником
банка. Мужчина попросил проверить перевод денежных средств с ее карты на карту
жителя Хабаровского края. Женщина сказала, что никаких переводов не делала.
Тогда звонивший заявил о необходимости установить на ее мобильный телефон
приложение Time Viewer Quick Support,
после чего с карты действительно списались деньги в сумме более 13 тысяч
рублей.
По факту мошенничества с использованием электронных средств
платежа с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.