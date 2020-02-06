С нами детство будет ярким!

В этом учреждении я
работаю ровно год. Весной 2019 г. в Гатчинском районе многие детские сады были
реорганизованы. Вот и «Детский сад № 6 комбинированного вида», расположенный в
Вырице, присоединили к Минской начальной школе. Марина Владимировна Боняк стала
директором школы, а я - руководителем
дошкольного отделения, расположенного в Вырице. Наша «вотчина» стала больше и
интересней: в нашем учреждении - четыре класса начального общего образования и
восемь дошкольных групп. Всего в учреждении обучаются и воспитываются 237
детей. Коллектив также увеличился. Все – прекрасные люди, и каждый – мастер
своего дела.
«Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», – писал Василий
Сухомлинский. Мне кажется, что неотъемлемой частью современного детского сада
должна быть атмосфера счастья, доброты, тепла, чтобы можно было сказать о нем:
«Наш детский сад – наш дом!».
Педагоги и сотрудники
нашего учреждения стараются, чтобы детям было интересно, занимательно,
познавательно. Педагогами детского сада был разработан специальный
образовательный маршрут в природных условиях - экологическая тропа. Это
позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с детьми для
экологических занятий, трудовой деятельности и одновременно для оздоровления
детей на свежем воздухе. Оформлен план экологической тропы и таблички 22-х
экологически значимых природных объектов. Детям очень нравятся эти занятия. Они
узнают, какие условия необходимо создать для нормальной жизни растений,
приобретают необходимые навыки и умения, учатся бережно и заботливо относиться
к природе.
В основном здании
образовательного учреждения в д. Мины была реализована интересная творческая
идея – образовательный терренкур. Терренкур в переводе с немецкого – лечение с
помощью пеших прогулок. Образовательный терренкур – это специально
организованные маршруты для детей по территории учреждения с посещением центров
познавательно-исследовательской деятельности, прохождением экологических и
оздоровительных троп, которые способствуют оздоровлению организма детей,
повышают двигательную, познавательную и творческую активность каждого ребёнка.
Уже традицией является
участие наших педагогов в конкурсах профессионального мастерства. В 2012, 2014
и 2016 годах они становились победителями и лауреатами конкурса «Воспитатель
года». Весной прошлого года наш воспитатель Дарья Валентиновна Веселова стала
победителем районного конкурса «Воспитатель года-2019» и попала в пятерку
лучших на региональном этапе. Вот такие талантливые педагоги работают в нашем
учреждении! Они не только успешно применяют новые технологии, но и делятся
опытом.
Своей миссией педагоги
считают создание необходимых условий для раскрытия и реализации потенциальных
возможностей и способностей каждого ребенка. Каким вырастет человек? Что
принесет он в этот мир? Как научить ребенка увидеть красоту природы
проникновенно и светло - так, чтобы при этом заговорило чувство прекрасного?
Это зависит и от нас, педагогического коллектива, и от семьи, потому как все самое
важное в человеке закладывается в прекрасный период детства. Мы хотим, чтобы
наши воспитанники выросли добрыми и отзывчивыми, неравнодушными, научились
бережно относиться ко всему живому, умели ценить прекрасное.
Впереди у нас много
интересных задач, которые нам предстоит решить вместе.