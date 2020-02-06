С нами детство будет ярким!

В этом учреждении я работаю ровно год. Весной 2019 г. в Гатчинском районе многие детские сады были реорганизованы. Вот и «Детский сад № 6 комбинированного вида», расположенный в Вырице, присоединили к Минской начальной школе. Марина Владимировна Боняк стала директором школы, а я - руководителем дошкольного отделения, расположенного в Вырице. Наша «вотчина» стала больше и интересней: в нашем учреждении - четыре класса начального общего образования и восемь дошкольных групп. Всего в учреждении обучаются и воспитываются 237 детей. Коллектив также увеличился. Все – прекрасные люди, и каждый – мастер своего дела.

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», – писал Василий Сухомлинский. Мне кажется, что неотъемлемой частью современного детского сада должна быть атмосфера счастья, доброты, тепла, чтобы можно было сказать о нем: «Наш детский сад – наш дом!».

Педагоги и сотрудники нашего учреждения стараются, чтобы детям было интересно, занимательно, познавательно. Педагогами детского сада был разработан специальный образовательный маршрут в природных условиях - экологическая тропа. Это позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с детьми для экологических занятий, трудовой деятельности и одновременно для оздоровления детей на свежем воздухе. Оформлен план экологической тропы и таблички 22-х экологически значимых природных объектов. Детям очень нравятся эти занятия. Они узнают, какие условия необходимо создать для нормальной жизни растений, приобретают необходимые навыки и умения, учатся бережно и заботливо относиться к природе.

В основном здании образовательного учреждения в д. Мины была реализована интересная творческая идея – образовательный терренкур. Терренкур в переводе с немецкого – лечение с помощью пеших прогулок. Образовательный терренкур – это специально организованные маршруты для детей по территории учреждения с посещением центров познавательно-исследовательской деятельности, прохождением экологических и оздоровительных троп, которые способствуют оздоровлению организма детей, повышают двигательную, познавательную и творческую активность каждого ребёнка.

Уже традицией является участие наших педагогов в конкурсах профессионального мастерства. В 2012, 2014 и 2016 годах они становились победителями и лауреатами конкурса «Воспитатель года». Весной прошлого года наш воспитатель Дарья Валентиновна Веселова стала победителем районного конкурса «Воспитатель года-2019» и попала в пятерку лучших на региональном этапе. Вот такие талантливые педагоги работают в нашем учреждении! Они не только успешно применяют новые технологии, но и делятся опытом.

Своей миссией педагоги считают создание необходимых условий для раскрытия и реализации потенциальных возможностей и способностей каждого ребенка. Каким вырастет человек? Что принесет он в этот мир? Как научить ребенка увидеть красоту природы проникновенно и светло - так, чтобы при этом заговорило чувство прекрасного? Это зависит и от нас, педагогического коллектива, и от семьи, потому как все самое важное в человеке закладывается в прекрасный период детства. Мы хотим, чтобы наши воспитанники выросли добрыми и отзывчивыми, неравнодушными, научились бережно относиться ко всему живому, умели ценить прекрасное.

Впереди у нас много интересных задач, которые нам предстоит решить вместе.



