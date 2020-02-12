МУП ЖКХ «Сиверский» оцифровал все квартиры

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов, глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев и директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов.

Напомним, Ленинградская область приступила к переходу к цифровой модели поквартирного учета с целью обеспечения сохранности информации о движении населения и беспрепятственного доступа органов власти к информации о месте проживания и пребывания граждан для автоматического взаимодействия и обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг, решений текущих и стратегических задач государственного управления. Реализацию пилотного проекта на территории Гатчинского муниципального района поручено провести управляющей компании МУП ЖКХ «Сиверский».

Сотрудники компании провели оцифровку карточек поквартирного учета тысячи многоквартирных домов, сформировали единую базу данных для Единого Информационно-расчетного центра Ленинградской области для обмена с базой МВД РФ.

С февраля 2020 года на базе паспортных столов Сиверского, Дружногорского, Вырицкого, Рождественского и Кобринского поселений сформирован и приступил к работе Отдел по приему и передаче в органы регистрационного учета документов по регистрации и снятию с учета граждан РФ.

В обязанности специалистов отдела входит:

- первичный прием от граждан РФ документов на регистрацию по месту жительства и пребывания,

- первичный прием от граждан РФ документов на снятие с регистрационного учета по месту жительства и пребывания,

- подготовка и передача в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов,

- ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства,

- предоставление заявителям характеристики жилого помещения (форма № 7), в том числе прием заявок по телефону: 8 (981) 806-72-54,

- предоставление заявителям сведений о зарегистрированных в жилом помещении лицах (форма № 9, архивные справки), в том числе прием заявок по вышеуказанному телефону,

- осуществление работы с гражданами, являющимися собственниками частных домовладений (выдача справки о регистрации по месту жительства при предъявлении домовой книги),

- прием платежей в адрес МУП ЖКХ «Сиверский» (без комиссии),

- консультация специалистов для граждан РФ по вопросам регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ,

- оказание содействия в предоставлении сведений о регистрационном учете граждан органам МВД, суда, прокуратуры, МФЦ Гатчинского района, ЕИРЦ Ленинградской области, органам социальной защиты населения,

- постоянное внесение новых сведений о регистрационном учете граждан в базу «Поквартирная карта Ленинградской области».

Отдел по приему и передаче в органы регистрационного учета документов по регистрации и снятия с учета граждан РФ расположен по адресу: Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Вокзальная, 1А, помещение 306 (ТК «Простор»).

График приема граждан:

- понедельник – с 9.00 до 13.00,

- вторник – с 14.00 до 18.00,

- четверг – с 14.00 до 18.00,

- пятница – с 9.00 до 13.00.