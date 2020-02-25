25 медалей WorldSkills получили гатчинцы

Площадками регионального чемпионата стали 11 населенных пунктов Ленинградской области, в том числе Гатчина, а также город Санкт-Петербург. В Гатчине соревнования прошли на базе Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д.Ушинского и Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ).

В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» была организована Международная конференция «Профессиональное образование: вызовы времени и перспективы развития». На пленарном заседании «Комплексные системы профессиональной подготовки», которое прошло в ГИЭФПТ, с приветственным словом выступили председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов и ректор ГИЭФПТ Владислав Ковалев. Затем были организованы дискуссии по секциям на темы: «Современные технологии подготовки», «Профессиональная ориентация и навигация для всех», «Подготовка наставников», «Центры оценки компетенций», «Новые компетенции».

Соревнования проходили с 18 по 20 февраля. В этом году для возрастной группы от 16 до 22 лет были предложены 33 компетенции. Из них 12 компетенций с участием юниоров – 14-16-летних школьников, учащихся учреждений дополнительного образования. Также прошли соревнования по трем компетенциям для участников категории «Навыки мудрых» в возрасте от 50 лет и старше.

Гостеприимный ГИЭПФТ

В ГИЭФПТ были организованы соревнования по компетенциям «Малярные и декоративные работы», «Изготовление прототипов» и «Реверсивный инжиниринг». Принимать участников и гостей помогала дружная команда студентов-волонтеров.

«Реверсивный инжиниринг» - новая компетенция. Она предполагает разработку и создание производственных проектов на основе уже существующих изделий с целью их анализа, усовершенствования или копирования. Соревнования проходили в специально оборудованном помещении на базе технического факультета ГИЭФПТ.

Эту и другие площадки соревнований посетили ученики школ Гатчинского района. Профориентационные экскурсии для них проводили волонтеры ГИЭФПТ. Ученики 8-9-х классов Войсковицкой школы не скрывали заинтересованности, а когда увидели своих среди конкурсантов, - то и восторга.

- Это же наш Коля! – воскликнули ребята на площадке «Реверсивный инжиниринг».

Но Коля, как и все ребята, был исключительно сосредоточен. До старта соревнований остались считаные секунды.

- Пятый – готов, шестой – готов! - перечисляет главный эксперт. - Все готовы? Руки поднимите! Время – пошло!

На соревнованиях по реверсивному инжинирингу используется оборудование объемной оцифровки, измерительные инструменты и компьютеры со специальным программным обеспечением. Конкурсантам дают настоящие детали. Легенда: чертежи утрачены и нужно их восстановить, чтобы деталь можно было изготовить повторно

Класс затаил дыхание и вытянул шеи. «Ну, как? А вы готовы попробовать?» - спрашиваю мальчишек. «Можно!» - подумав, отвечают самые «подкованные».

Работа на площадке компетенции «Изготовление прототипов» кипела с самого утра. Изготовление прототипов - это создание опытных образцов или моделей с целью их демонстрации, оценки внешнего вида и удобства использования, а также изучения перспектив реализации готового изделия.

Прототип создается в соответствии с проектными критериями и заданными характеристиками с возможностью их последующей корректировки. Следует отметить, что изготовление прототипа не повышает, а снижает трудозатраты, поскольку позволяет определиться с выбором модификаций, материалов и комплектующих до запуска изделия в массовое производство. Окончательный вариант формируется в процессе тестирования и изучения функциональности опытной модели.

Среди региональных экспертов компетенции «Изготовление прототипов» методист Информационно-методического центра (ИМЦ), заместитель директора Гатчинской школы №9 Светлана Кучер. В чемпионате участвовал один из ее воспитанников – ученик школы №9 Антон Зыков, который изначально нацеливался на победу.

- Я уже три года работаю с Антоном. По возрасту он мог бы соревноваться с юниорами, но ему интересно со старшими. Это очень целеустремленный, усидчивый, трудолюбивый и увлеченный молодой профессионально ориентированный человек. Антон разработал проект миниатюрного авиационного двигателя в 3D-направлении. Уверена, что он покажет достойный результат. И не только сегодня, - сказала Светлана Евгеньевна, показывая на улыбающегося Антона. И он оправдал надежды.

Деятельность в компетенции «Малярные и декоративные работы» предполагает выполнение декоративно-отделочных работ в производственных и жилых помещениях. Соревнования проходили в помещении технологического факультета ГИЭФПТ на улице Чкалова.

Конкурсное задание состоит из модулей разной степени сложности, разработанных для выявления уровня мастерства по подготовке поверхностей к отделочным работам, а также навыков декорирования с использованием различных материалов и техник. Задание включает оклейку стен обоями, подбор цветовой гаммы при окрашивании, нанесение декоративных покрытий.

Состязания будущих педагогов и воспитателей

На базе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского прошли соревнования по трем компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес».

Кстати, инициатором педагогических компетенций в большой семье WorldSkills Russia стала директор педагогического колледжа в Казани Анфиса Залялова, которая посетила площадки педколледжа в рамках IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и оценила работу конкурсантов.

- Некоторые коллеги считали неправильным вводить педагогические компетенций в WorldSkills Russia из-за приравнивания к рабочим специальностям. Но именно после этого среднее профессиональное педагогическое образование в России получило новый виток развития – улучшилась материально-техническая база, стало развиваться методическое сообщество и многое другое, - рассказала главный эксперт IV Регионального сертифицированный чемпионата «Молодые профессионалы», заместитель директора по научно-методической и исследовательской работе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Елена Кошевенко.

В 2020 году в соревнованиях по педагогическим компетенциям принимают участие, как студенты (17+) педагогических средних учебных учреждений, так и юниоры. Только в этом году в юниорской категории выступают старшеклассники, а не студенты младших курсов, как было ранее. В соревнованиях принимали участие по пять юниоров в каждой компетенции. Для этого с начала учебного года они проходили соответствующее обучение на базе Районного центра детского творчества города Гатчины. Во взрослых категориях выступали 18 студентов (по шесть – в каждой).

Представительство гатчинцев во всех компетенциях было заметным. В компетенции «Дошкольное воспитание – юниоры» выступали две ученицы 8-го класса из Гатчинского лицея № 3 и три воспитанницы 9-го класса из Веревской школы. В основной категории «Дошкольное воспитание» выступали три студента Гатчинского педколледжа. Еще два студента колледжа принимали участие в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» и три студента – в компетенции «Преподавание в младших классах».

Также для участия в педагогических компетенциях IV регионального чемпионата приехали будущие педагоги из Мурманска, Челябинска, Ямало-Ненецкого автономного округа и Беларуси.

- Педагогические компетенции – самые многочисленные в WorldSkills Russia. На полуфинал, как правило, собираются представители 80 регионов России, а это 90 % охвата всей страны, - отметила Елена Кошевенко.

Гатчинский педколледж – одно из немногих образовательных учреждений, которое принимает участников педагогических компетенций из других стран. Благодаря этому гатчинские специалисты уже получили предложение выступить на национальном чемпионате в Беларуси вне конкурса в мае текущего года.

Но педагогические компетенции ограничиваются только российским финалом, так как на международном уровне педагогические профессии представлены только на уровне высшего образования. Также не все педагогические компетенции представлены в Ленинградской области. Так, в нашем регионе не представлена компетенция учителей музыки.

В 2020 году для проведения соревнований по педагогическим компетенциям Гатчинский педколледж закупил дополнительное оборудование – Lego Duplo для создания мультипликаций, видеокамеры, интерактивный рабочий стол EduQuest для развития сенсорики и формирования комплексного восприятия у детей, спортивное оборудование.

Юниоры в компетенции «Дошкольное воспитание» выполняли три задания – по одному на каждый соревновательный день. В первый день их задача заключалась в обучении детей выразительному чтению и создании игры. Во второй день они изучали вместе с детьми Правила дорожного движения, на третий день – они занимались Lego конструированием и ходили на экскурсию в мобильный планетарий.

Взрослые участники, помимо этого, выполняли дополнительные конкурсные задания. Например, за полчаса вместе с детьми конкурсанты демонстрировали экспертам, как проходит вторая половина рабочего дня воспитателя в детском саду. Они делали гимнастику после дневного сна, проводили занятия на «тропе здоровья», умывались, полдничали, играли, беседовали. Также они выступали перед родителями на собрании по итогам проектной деятельности (в роли родителей выступали волонтеры) и создавали мультипликационный фильм с помощью фотоаппарата и Lego Duplo, делали видеомонтаж и озвучивали новый мультик вместе с детьми.

В этом году концепция заданий изменилась. На этот раз участники готовились отдельно друг от друга в разных аудиториях, а также вместо волонтеров, которые в прошлые годы играли роль дошколят, конкурсантам помогали «настоящие» дети – воспитанники детского сада

№ 26. В первый день конкурсантам помогали 24 малыша, во второй день – 44 ребенка, на третий день в педколледже «работали» 53 дошкольника. Они были в полном восторге от своего участие в столь ответственном мероприятии. В ожидании выступлений они развлекались в спортивном зале, где волонтеры вместе с ними рисовали, вырезали фигурки из бумаги, играли.

Соревнования по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес» проходили в Базовой школе города Гатчины, воспитанники которой также помогали конкурсантам.

Студентка Гатчинского педколледжа Любовь Понкратова принимала участие в компетенции «Дошкольное воспитание» уже второй год подряд. В прошлом году она завоевала второе место, но решила испытать свои силы еще раз.

- Решила доказать самой себе, что могу выступить еще лучше, - сказала она. Забегая вперед, скажем, что ей это удалось.

Татьяна Можаева, Ирина Хрусталёва