«Что-то пошло не так» у Жанны Корнеевой и Ивана Балашова

«Что-то пошло не так» у Жанны Корнеевой и Ивана Балашова

Два самостоятельных артиста – солистка рок-групп «СД» и «JANA_K» Жанна Корнеева и дважды лауреат конкурса «Звезда культуры», актер Иван Балашов в августе 2019 года объединились в дуэт «НеТакие».

Рубрики : Культура     02 Mar 2020

На протяжении полугода они записывали новые песни, которые в результате вошли в состав нового - дебютного альбома «Что-то пошло не так». Сами они определили стиль их творчества, как «поп-шансон». Альбом уже можно скачать в интернете на различных музыкальных платформах.

- У нас сложилась невероятная творческая команда. Жанна выступила автором песен, каждая из которых – это всегда новая история, новые чувства, переживания и каждый раз новая жизнь дуэта «НеТакие», - сказал Иван Балашов по итогам записи альбома.

Уже 8 марта, в Международный женский день, Жанна Корнеева и Иван Балашов презентуют свой альбом «Что-то пошло не так» в клубе «Литейка».

 Ирина ХРУСТАЛЁВА

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+