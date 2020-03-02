«Что-то пошло не так» у Жанны Корнеевой и Ивана Балашова

На протяжении полугода они записывали новые песни, которые в результате вошли в состав нового - дебютного альбома «Что-то пошло не так». Сами они определили стиль их творчества, как «поп-шансон». Альбом уже можно скачать в интернете на различных музыкальных платформах.

- У нас сложилась невероятная творческая команда. Жанна выступила автором песен, каждая из которых – это всегда новая история, новые чувства, переживания и каждый раз новая жизнь дуэта «НеТакие», - сказал Иван Балашов по итогам записи альбома.

Уже 8 марта, в Международный женский день, Жанна Корнеева и Иван Балашов презентуют свой альбом «Что-то пошло не так» в клубе «Литейка».

Ирина ХРУСТАЛЁВА