В настоящее время проводится проверка по факту травмирования пенсионера в районе железнодорожной станции Новое Мозино, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте. Известно, что пострадавший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не обратил внимание на приближающийся поезд. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось.

В результате полученных травм гражданин скончался. Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Транспортная полиция напоминает, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Оградите себя и своих близких от трагических случайностей – помните, что железная дорога зона повышенной опасности!