«Без права на забвение!»: совместный проект депутатов

Это уже не первая встреча
в таком составе, поэтому разговор получился конструктивным. Начали с обсуждения
вопросов, поднятых по обращениям избирателей осенью. В частности, на запрос о
строительстве тротуара от лицея № 3 до пр. 25 Октября от администрации получен
ответ, что «строительство нового тротуара по ул. 7 Армии в настоящее время
невозможно ввиду принадлежности участка земли по четной стороне от перекрестка
с ул. Хохлова до пр. 25 Октября Министерству обороны РФ. Выделение средств на
ремонт существующего тротуара будет рассмотрено при корректировке бюджета на
2020 год».
Вопрос об установке
автобусного павильона на ул. Хохлова у дома 2 проходит согласование.
Традиционно поступает
много обращений от жителей по поводу установки и обновления детских и
спортивных площадок. Лариса Максимовна рассказала, какие из них будут сделаны в
2020 году. Из средств областного бюджета в рамках своего депутатского фонда она
выделила 510 тысяч рублей на оборудование детской площадки на пр. 25 Октября,
д. 65. Во дворе на ул. Изотова, д. 15/1, 19 появятся уличные тренажеры.
Современные детская игровая и спортивная площадки украсят в этом году большой
двор по адресу: ул. Рощинская, д.19, 21 – ул. Изотова, д.3, 3а и 3б – на его
обустройство предусмотрено 1,5 млн рублей.
Также из фонда Ларисы
Пункиной поступят средства на ремонт образовательных учреждений Гатчины - лицея
№ 3, школы № 11, детских садов № 1, 10 и 26, а также на покупку музыкальных
инструментов для детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова – всего более
2 млн рублей.
Особое внимание депутаты
уделили подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной
войне. Совместными усилиями был разработан проект, которому решено дать
название «Без права на забвение!» Вместе с Ларисой Пункиной и ее помощником
Риммой Ковалевой в его реализации будут принимать участие депутаты города
Гатчины Марина Григорьева, Юрий Макаревич, Максим Поздняк, Лариса Калинина,
Юлия Белокоскова, Елена Суралева и Андрей Крылов.
Так, целый ряд
мероприятий пройдет при поддержке Комитета образования Гатчинского района и его
председателя Елены Глыбиной. В рамках проекта запланировано проведение
творческого фестиваля детей дошкольного возраста. Он пройдет в Центре
творчества юных 9 апреля. Начало фестиваля в 12 часов, вход свободный –
приглашаются все желающие. Студенты Гатчинского педагогического колледжа
подготовят интервью с ветеранами войны, лучшие из которых будут опубликованы в
«Гатчинской правде». Учащимся 5-х классов предстоит проявить себя в смотре
строевой песни, который пройдет в войсковой части «Красные казармы» при
поддержке командира части гвардии полковника Г.Н. Хоменкова. А старшеклассникам
будет предложен к просмотру фильм о попытках фальсификации истории в сети
интернет – чтобы понимали, почему необходимо знать историю своей страны и как
защитить историческую правду.