«Без права на забвение!»: совместный проект депутатов

Это уже не первая встреча в таком составе, поэтому разговор получился конструктивным. Начали с обсуждения вопросов, поднятых по обращениям избирателей осенью. В частности, на запрос о строительстве тротуара от лицея № 3 до пр. 25 Октября от администрации получен ответ, что «строительство нового тротуара по ул. 7 Армии в настоящее время невозможно ввиду принадлежности участка земли по четной стороне от перекрестка с ул. Хохлова до пр. 25 Октября Министерству обороны РФ. Выделение средств на ремонт существующего тротуара будет рассмотрено при корректировке бюджета на 2020 год».

Вопрос об установке автобусного павильона на ул. Хохлова у дома 2 проходит согласование.

Традиционно поступает много обращений от жителей по поводу установки и обновления детских и спортивных площадок. Лариса Максимовна рассказала, какие из них будут сделаны в 2020 году. Из средств областного бюджета в рамках своего депутатского фонда она выделила 510 тысяч рублей на оборудование детской площадки на пр. 25 Октября, д. 65. Во дворе на ул. Изотова, д. 15/1, 19 появятся уличные тренажеры. Современные детская игровая и спортивная площадки украсят в этом году большой двор по адресу: ул. Рощинская, д.19, 21 – ул. Изотова, д.3, 3а и 3б – на его обустройство предусмотрено 1,5 млн рублей.

Также из фонда Ларисы Пункиной поступят средства на ремонт образовательных учреждений Гатчины - лицея № 3, школы № 11, детских садов № 1, 10 и 26, а также на покупку музыкальных инструментов для детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова – всего более 2 млн рублей.

Особое внимание депутаты уделили подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Совместными усилиями был разработан проект, которому решено дать название «Без права на забвение!» Вместе с Ларисой Пункиной и ее помощником Риммой Ковалевой в его реализации будут принимать участие депутаты города Гатчины Марина Григорьева, Юрий Макаревич, Максим Поздняк, Лариса Калинина, Юлия Белокоскова, Елена Суралева и Андрей Крылов.

Так, целый ряд мероприятий пройдет при поддержке Комитета образования Гатчинского района и его председателя Елены Глыбиной. В рамках проекта запланировано проведение творческого фестиваля детей дошкольного возраста. Он пройдет в Центре творчества юных 9 апреля. Начало фестиваля в 12 часов, вход свободный – приглашаются все желающие. Студенты Гатчинского педагогического колледжа подготовят интервью с ветеранами войны, лучшие из которых будут опубликованы в «Гатчинской правде». Учащимся 5-х классов предстоит проявить себя в смотре строевой песни, который пройдет в войсковой части «Красные казармы» при поддержке командира части гвардии полковника Г.Н. Хоменкова. А старшеклассникам будет предложен к просмотру фильм о попытках фальсификации истории в сети интернет – чтобы понимали, почему необходимо знать историю своей страны и как защитить историческую правду.



