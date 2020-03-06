Баскетболисты Гатчинской школы № 2 - лучшие

В турнире приняло участие
12 команд, которые соревновались в двух группах. В группу «А» вошли команды
Гатчинских школ № 1, 2, 4, 7, 8, 9 и девушки из школы № 2. В группе «Б»
участвовали баскетболисты из Веревской школы, Пригородной школы (Районная
ДЮСШ), Таицкой школы, Ни-кольской школы, Коммунарской школы № 2.
В группе «А» победителями
стали девушки из школы № 2, второе место заняли юноши из этой же школы. В
группе «Б» первое место заняли спортсмены из Пригородной школы, на втором месте
– Веревская школа.
В первом полуфинале
сыграли Гатчинская школа № 2 (девушки) и Веревская школа. Со счетом 42:37
победу праздновали девушки. Во второй полуфинальной встрече играли юноши из
Гатчинской школы № 2 и Пригородной школы. Со счетом 60:56 победу праздновали
юноши из Гатчины.
В игре за третье место
Веревская школа обыграла спортсменов из Пригородной школы со счетом 61:56.
Лучшим игроком в Веревской школе признан Владислав Герасименко. В команде
Пригородной школы лучшим игроком стал Владислав Суворов.
Финальная встреча между
командами девушек и юношей из Гатчинской школы № 2 окончилась со счетом 59:58 в
пользу юношей. Лучшими игроками стали Леонид Сальников, Никита Никкари,
Александра Токмакова, а самым полезным игроком турнира названа Анастасия
Михайлова.