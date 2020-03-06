Кем работают женщины Ленинградской области

По информации комитета по
труду и занятости населения Ленинградской области в 2019 году Биржей труда
трудоустроено свыше 8 тысяч женщин. Среди сфер, которые предпочитают женщины
для трудоустройства лидируют «обрабатывающие производства» (18,7%), торговля
(17,8%), здравоохранение (7,3%), образование (7,2%), а также «государственное
управление и обеспечение военной безопасности» (6,7%). Также актуальна среди
соискательниц работа в области культуры и спорта, финансовой и строительной
деятельности.
Большинство женщин
Ленинградской области выбирают для трудоустройства профессии: оператор (ЭВМ,
стиральных машин, котельной), продавец, бухгалтер, делопроизводитель,
офис-менеджер, секретарь, администратор и инженер (по снабжению, конструктор,
программист, проектировщик).
«Мужские» профессии
охранника и машиниста различных направлений осваивают немногие клиентки Биржи
труда Ленинградской области, но и такие вакансии находят отклик – в 2019 году
45 женщин трудоустроены по этим специальностям.
Напомним, в этом году в
Ленинградской области стартовала программа по переобучению и повышению
квалификации женщин с детьми в рамках национального проекта «Демография».
Повышение квалификации или получение новой профессии для молодых мам бесплатно.
Обучение может длиться до шести месяцев. При этом нигде не работающим женщинам,
имеющих несовершеннолетних детей, в период обучения выплачивается стипендия.
Всего до конца года Биржа труда планирует обучить более 500 молодых мам.