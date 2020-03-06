Кем работают женщины Ленинградской области

По информации комитета по труду и занятости населения Ленинградской области в 2019 году Биржей труда трудоустроено свыше 8 тысяч женщин. Среди сфер, которые предпочитают женщины для трудоустройства лидируют «обрабатывающие производства» (18,7%), торговля (17,8%), здравоохранение (7,3%), образование (7,2%), а также «государственное управление и обеспечение военной безопасности» (6,7%). Также актуальна среди соискательниц работа в области культуры и спорта, финансовой и строительной деятельности.

Большинство женщин Ленинградской области выбирают для трудоустройства профессии: оператор (ЭВМ, стиральных машин, котельной), продавец, бухгалтер, делопроизводитель, офис-менеджер, секретарь, администратор и инженер (по снабжению, конструктор, программист, проектировщик).

«Мужские» профессии охранника и машиниста различных направлений осваивают немногие клиентки Биржи труда Ленинградской области, но и такие вакансии находят отклик – в 2019 году 45 женщин трудоустроены по этим специальностям.

Напомним, в этом году в Ленинградской области стартовала программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми в рамках национального проекта «Демография». Повышение квалификации или получение новой профессии для молодых мам бесплатно. Обучение может длиться до шести месяцев. При этом нигде не работающим женщинам, имеющих несовершеннолетних детей, в период обучения выплачивается стипендия. Всего до конца года Биржа труда планирует обучить более 500 молодых мам.