В спорте только девушки!

В турнире приняли участие
более 250 представительниц прекрасного пола из Великого Новгорода, Карелии,
Мурманска, Москвы, Осетии, Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Организаторами мероприятия выступили спортивный клуб по дзюдо и самбо
«Гатчинский» и Федерация дзюдо и самбо Гатчинского района при поддержке
Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области и спорткомитета
Гатчинского района.
По итогам соревнований
две бронзовые медали пополнили копилку Гатчинского района. Их обладательницами
стали воспитанницы спортивного клуба по дзюдо и самбо «Гатчинский» Виктория
Морозова и Валерия Бобрышева.