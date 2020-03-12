В спорте только девушки!

В турнире приняли участие более 250 представительниц прекрасного пола из Великого Новгорода, Карелии, Мурманска, Москвы, Осетии, Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организаторами мероприятия выступили спортивный клуб по дзюдо и самбо «Гатчинский» и Федерация дзюдо и самбо Гатчинского района при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области и спорткомитета Гатчинского района.

По итогам соревнований две бронзовые медали пополнили копилку Гатчинского района. Их обладательницами стали воспитанницы спортивного клуба по дзюдо и самбо «Гатчинский» Виктория Морозова и Валерия Бобрышева.