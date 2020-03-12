Вдова и Крот

В марте прошлого года
Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор 48-летней Светлане К. –
за сбыт и покушение на сбыт наркотических средств. С учетом прошлых заслуг
женщина получила 11 лет колонии.
У себя дома в Химози на
Молодежной улице Светлана торговала метадоном. Этим синтетическим наркотиком из
группы опиоидов злоупотреблял ее покойный муж; в доме вместе с ней проживал
взрослый сын – тоже наркозависимый. Свою преступную деятельность по
распространению наркотического средства гражданка К. начала давно. В 2006-м ее
посадили. На десять лет – за сбыт наркотиков в крупном размере и за
приготовления к таковому. Причем эпизодов ей вменялось несколько. В
исправительной колонии общего режима осужденная провела только шесть лет и была
освобождена условно-досрочно – за хорошее поведение и в надежде на исправление.
Однако путь исправления оказался тернист.
Летом 2018 года Светлану
в очередной раз изобличили в наркоторговле. Как она заявила на следствии, ей
позвонил молодой человек и стал упрашивать продать ему наркотик. Мало того,
позвонила мать этого молодого человека с просьбой помочь ее сыну-наркоману. По
ее собственному утверждению, Светлана поддалась на уговоры и поехала к своим
родственникам: приобрела наркотик за две тысячи рублей, привезла его домой и
отдала покупателю за ту же сумму. Вот так альтруистично она поступила: за что
купила, за то и продала. А ночью к ней пришли полицейские и провели обыск. В
ходе обыска в одной из комнат на подоконнике оперативники нашли пакетик с
порошком. По словам хозяйки, это принадлежало в прошлом ее покойному супругу,
который страдал наркотической зависимостью. Сама она, конечно, предполагала,
что порошок может оказаться наркотиком, но достоверно этого не знала – никак
нет.
Акт купли-продажи
наркотика оказался проверочной закупкой с участием покупателя-наркомана под
псевдонимом Крот. Этот наркозависимый добровольно обратился в
правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Перед проведением
оперативного мероприятия в присутствии понятых Крота досмотрели и вручили ему
две тысячи рублей мелкими купюрами. Крота отвезли в Химози и отправили в дом на
Молодежной улице. Через несколько минут он вернулся в машину оперативников и
продемонстрировал бумажный сверток с белым порошком, купленным у Светланы в
качестве метадона.
Эксперт-химик подтвердил:
порошок действительно является смесью, содержащей наркотическое средство, массой более 0,2 грамма.
После проверочной закупки
у Светланы и провели обыск. В сумочке у нее нашли деньги, выданные закупщику в
полиции для приобретения метадона: купюры по 500 и по 100 рублей, номера и
серии совпали. Помимо порошка, оставшегося в наследство от скончавшегося мужа,
у Светланы нашли электронные весы, на поверхности которых эксперты обнаружили
следы метадона. Порошкообразное вещество, найденное в доме, согласно химической
экспертизе, оказалось смесью, содержащей все тот же метадон массой более четырех
граммов.
Сын гражданки К.,
страдающий наркозависимостью, категорически отрицал свою причастность к
найденному порошку. Он предположил, что это имущество покойного отчима.
Гражданку К. задержали. В
отношении нее возбудили уголовное дело и в качестве меры пресечения избрали
арест. В марте 2019-го состоялся суд.
Подсудимой предъявили
обвинение в незаконном сбыте наркотического средства из корыстных побуждений и
в покушении на незаконный сбыт в крупном размере. Второе преступление не было
доведено до конца по независящим от злоумышленницы обстоятельствам: полицейские
изъяли ее метадоновые запасы, которых хватило бы на несколько недель
бесперебойной торговли.
Суд проверил и исследовал
все доказательства и счел их достаточными для установления вины подсудимой. Ее
слова о том, что наркотик она продала Кроту под влиянием горячих просьб,
опровергаются показаниями самого Крота. В судебном заседании он признался, что
на протяжении длительного времени был ее постоянным покупателем, а в день
проверочной закупки звонил лишь единожды – договоренность о сделке была
достигнута с первого раза. «Неосведомленность» гражданки К. по поводу
хранящегося у нее дома метадона тоже не встретила понимания: торговля
наркотиком на развес плохо сочетается с незнанием собственного товарного
запаса. Сама подсудимая, по ее словам и согласно материалам дела, наркотиков не
употребляла.
Светлана К., уроженка
Гатчины, 48-летняя вдова с образованием восемь классов, официально не
трудоустроенная, по месту жительства органами полиции характеризуется
удовлетворительно. Соседка и вовсе аттестовала ее с положительной стороны:
трудолюбивая, заботится о близких. На учетах нигде не состоит и страдает
тяжелыми хроническими заболеваниями.
В качестве смягчающих
обстоятельств суд учел частичное признание вины в совершенных преступлениях и
недуги Светланы. Но рецидив преступлений участь отягчил. Согласно Уголовному
кодексу, этот рецидив, содержащийся в действиях гражданки К., является особо
опасным. И с учетом всех обстоятельств суд счел необходимым назначить сбытчице
наказание в виде реального лишения свободы. Поскольку ее исправление и
перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества. Более мягкая
кара не сможет обеспечить целей уголовного наказания – не будет способствовать
восстановлению социальной справедливости и предупреждению дальнейшей преступной
деятельности Светланы К.
Гатчинский городской суд
признал ее виновной. За продажу свертка с порошком Кроту гражданке К. назначили
пять лет лишения свободы. За покушение на сбыт – за порошок, «оставшийся от
мужа» – дали десятку. По совокупности преступлений путем частичного сложения
наказаний окончательно Светлана К. получила одиннадцать лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Согласно Кодексу,
в срок ей зачлось время содержания под стражей до вступления приговора в
законную силу – из расчета один к одному: один день в СИЗО за один день
колонии.
Вещдоки – метадон и
электронные весы, изъятые у осужденной, постановили уничтожить. Деньги в сумме
две тысячи рублей, участвовавшие в проверочной закупке, вернули в уголовный
розыск. Процессуальные издержки на адвоката возместили за счет федерального
бюджета. Уголовно-исполнительная система продолжила работу по исправлению
неисправимой.