Семейный день в «Шахматном королевстве»

В результате, первое место заняли семьи
Скрипченко, Рыжих и Павленко. Второе место присудили семьям Рыковых, Васиных и
Антоничук. Третье место заняли Шереметьевы, семья Должановы и Журавлевы.
Фото Василия Блохина
В Международный женский день 8 марта в клубе «Шахматное королевство» состоялся семейный турнир для воспитанников клуба и их родителей.
В результате, первое место заняли семьи
Скрипченко, Рыжих и Павленко. Второе место присудили семьям Рыковых, Васиных и
Антоничук. Третье место заняли Шереметьевы, семья Должановы и Журавлевы.
Фото Василия Блохина
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