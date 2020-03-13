Семейный день в «Шахматном королевстве»

Семейный день в «Шахматном королевстве»

В Международный женский день 8 марта в клубе «Шахматное королевство» состоялся семейный турнир для воспитанников клуба и их родителей.

Рубрики : Спорт     13 Mar 2020

В результате, первое место заняли семьи Скрипченко, Рыжих и Павленко. Второе место присудили семьям Рыковых, Васиных и Антоничук. Третье место заняли Шереметьевы, семья Должановы и Журавлевы.

Фото Василия Блохина

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