Новые жертвы виртуальных мошенников

4-го марта в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 36-летнего мужчины: с его карты «ВТБ» таким способом украли почти 40 тысяч рублей.

3-го марта в коммунарскую полицию обратилась мама, находящаяся в декретном отпуске. Ей позвонил «сотрудник службы безопасности сбербанка». Путем обмана и злоупотребления доверием, рассказами про несанкционированное списание он убедил женщину сообщить ему код из СМС. В итоге с ее карты ушло более 90 тысяч рублей.

По фактам краж денег со счетов возбуждены уголовные дела.