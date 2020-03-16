Новые жертвы виртуальных мошенников

4-го марта в УМВД России
по Гатчинскому району поступило заявление от 36-летнего мужчины: с его карты
«ВТБ» таким способом украли почти 40 тысяч рублей.
3-го марта в коммунарскую
полицию обратилась мама, находящаяся в декретном отпуске. Ей позвонил
«сотрудник службы безопасности сбербанка». Путем обмана и злоупотребления
доверием, рассказами про несанкционированное списание он убедил женщину
сообщить ему код из СМС. В итоге с ее карты ушло более 90 тысяч рублей.
По фактам краж денег со
счетов возбуждены уголовные дела.