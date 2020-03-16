Новые жертвы виртуальных мошенников

Новые жертвы виртуальных мошенников

Гатчинцы продолжают сообщать мошенникам коды и пароли из СМС, веря одним и тем же байкам: «С вашей карты происходит несанкционированное списание денежных средств». Средства после этого действительно исчезают.

Рубрики : Криминал     16 Mar 2020

4-го марта в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 36-летнего мужчины: с его карты «ВТБ» таким способом украли почти 40 тысяч рублей.

3-го марта в коммунарскую полицию обратилась мама, находящаяся в декретном отпуске. Ей позвонил «сотрудник службы безопасности сбербанка». Путем обмана и злоупотребления доверием, рассказами про несанкционированное списание он убедил женщину сообщить ему код из СМС. В итоге с ее карты ушло более 90 тысяч рублей.

По фактам краж денег со счетов возбуждены уголовные дела.

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