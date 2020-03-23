И вновь «Живая классика»!

В
этом году его участниками стали 23 учащихся 5-11-х классов из восьми школ
Гатчины и Гатчинского района.
«Живая
классика» - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков
из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Его цель - повышение
интереса к чтению у школьников. В рамках конкурса участникам предлагалось прочитать
вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.
Выступления
ребят оценило жюри, в состав которого вошли методист Гатчинского ДК, актриса
театра «За углом» Н.В. Воробьева, актриса Гатчинского ТЮЗа Елизавета Ковалева, руководитель
театральной студии Гатчинского Дворца молодежи Ю.И. Давыдкин и актер
театральной студии Гатчинского Дворца молодежи Сергей Богмут.
Победителями
муниципального этапа стали: ученик Веревской школы Илья Прихунов, ученица
Войсковицкой средней школы №1 Вероника Баранова и ученица Веревской школы Линда
Зухбая.
Победители
муниципального этапа будут представлять Гатчинский район на областном этапе конкурса.