И вновь «Живая классика»!

В этом году его участниками стали 23 учащихся 5-11-х классов из восьми школ Гатчины и Гатчинского района.

«Живая классика» - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Его цель - повышение интереса к чтению у школьников. В рамках конкурса участникам предлагалось прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.

Выступления ребят оценило жюри, в состав которого вошли методист Гатчинского ДК, актриса театра «За углом» Н.В. Воробьева, актриса Гатчинского ТЮЗа Елизавета Ковалева, руководитель театральной студии Гатчинского Дворца молодежи Ю.И. Давыдкин и актер театральной студии Гатчинского Дворца молодежи Сергей Богмут.

Победителями муниципального этапа стали: ученик Веревской школы Илья Прихунов, ученица Войсковицкой средней школы №1 Вероника Баранова и ученица Веревской школы Линда Зухбая.

Победители муниципального этапа будут представлять Гатчинский район на областном этапе конкурса.