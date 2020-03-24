Музейная педагогика расширяет границы

Наше время - время
огромного потока информации, в который втянуты и дети. Чтобы сориентировать их
в бесконечном информационном пространстве, педагогам приходится искать новые
формы работы. Экскурсии и походы в музей помогают педагогам и родителям
расширить знания детей об окружающем мире и о своем месте в истории. Рассказы
педагогов дополняются тем, что экспонаты можно увидеть, а иногда даже
потрогать.
Музей, как ни одно
учреждение, закладывает в ум и душу ребенка семена любви к родной стране, ее
истории и культуре, к природе и результатам труда соотечественников. И,
конечно, помогает в воспитании патриотизма.
Нашим детям повезло. Они
родились в городе-музее, где каждый дом может рассказать сотни историй из жизни
его обитателей. Каждый месяц наши старшие дошкольники ходят на экскурсию в Павловский
дворец, где знакомятся с историей нашего города, жизнью императоров и их
наследников, живописью и скульптурой. А Русский музей из Санкт-Петербурга
«приезжает» в детский сад. Видео-экскурсии знакомят детей с историей создания
музея и шедевров русской живописи.
Время не стоит на месте.
Недавно в Гатчине появился еще один необычный музей – «Капсула времени».
Случайно попав в мир ретро-техники, я была настолько очарована, что решила
продолжить знакомство с необычными экспонатами и замечательными хранителями
музея уже с воспитанниками детского сада.
Группа «Айболит» детского
сада № 18 первой открыла необычный мир старых вещей. Чайник оказался пылесосом,
музыка звучала на патефоне без электричества, телевизор можно было смотреть,
только если залить в линзу воду....
Сергей Юрьевич Павлов –
хранитель музея и увлечённый своим делом человек. Кроме этого он – руководитель предприятия
«Рекорд-Сервис», депутат городского Совета. Сергей Юрьевич с любовью
рассказывал о своих экспонатах маленьким слушателям, давал покрутить ручку
патефона и потрогать кукушку в часах.
За одно путешествие в мир
техники прошлого невозможно рассмотреть все. Каждый экземпляр имеет свою
историю. И его можно потрогать. По нашим просьбам Сергей Юрьевич обещает
подготовить цикл рассказов по темам. Он понимает, что «воображение и фантазия,
развитые в юном возрасте, помогают ребенку познавать окружающий мир,
разбираться в историко-культурных ценностях и приобретать собственный опыт».
Ребята долго благодарят
хозяина чудесного музея. Обещают: «Обязательно придем ещё». И приходят – со
своими родителями, бабушками и дедушками. А каждый вторник стал для
воспитанников детского сада № 18 еще одним музейным днем.