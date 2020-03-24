Музейная педагогика расширяет границы

Наше время - время огромного потока информации, в который втянуты и дети. Чтобы сориентировать их в бесконечном информационном пространстве, педагогам приходится искать новые формы работы. Экскурсии и походы в музей помогают педагогам и родителям расширить знания детей об окружающем мире и о своем месте в истории. Рассказы педагогов дополняются тем, что экспонаты можно увидеть, а иногда даже потрогать.

Музей, как ни одно учреждение, закладывает в ум и душу ребенка семена любви к родной стране, ее истории и культуре, к природе и результатам труда соотечественников. И, конечно, помогает в воспитании патриотизма.

Нашим детям повезло. Они родились в городе-музее, где каждый дом может рассказать сотни историй из жизни его обитателей. Каждый месяц наши старшие дошкольники ходят на экскурсию в Павловский дворец, где знакомятся с историей нашего города, жизнью императоров и их наследников, живописью и скульптурой. А Русский музей из Санкт-Петербурга «приезжает» в детский сад. Видео-экскурсии знакомят детей с историей создания музея и шедевров русской живописи.

Время не стоит на месте. Недавно в Гатчине появился еще один необычный музей – «Капсула времени». Случайно попав в мир ретро-техники, я была настолько очарована, что решила продолжить знакомство с необычными экспонатами и замечательными хранителями музея уже с воспитанниками детского сада.

Группа «Айболит» детского сада № 18 первой открыла необычный мир старых вещей. Чайник оказался пылесосом, музыка звучала на патефоне без электричества, телевизор можно было смотреть, только если залить в линзу воду....

Сергей Юрьевич Павлов – хранитель музея и увлечённый своим делом человек. Кроме этого он – руководитель предприятия «Рекорд-Сервис», депутат городского Совета. Сергей Юрьевич с любовью рассказывал о своих экспонатах маленьким слушателям, давал покрутить ручку патефона и потрогать кукушку в часах.

За одно путешествие в мир техники прошлого невозможно рассмотреть все. Каждый экземпляр имеет свою историю. И его можно потрогать. По нашим просьбам Сергей Юрьевич обещает подготовить цикл рассказов по темам. Он понимает, что «воображение и фантазия, развитые в юном возрасте, помогают ребенку познавать окружающий мир, разбираться в историко-культурных ценностях и приобретать собственный опыт».

Ребята долго благодарят хозяина чудесного музея. Обещают: «Обязательно придем ещё». И приходят – со своими родителями, бабушками и дедушками. А каждый вторник стал для воспитанников детского сада № 18 еще одним музейным днем.



