Удаленная работа: приоритет «группам риска»

В них определяются
категории граждан, для которых в первую очередь рекомендовано организовать
удаленные рабочие места.
Прежде всего, это люди
предпенсионного возраста, люди пенсионного возраста, беременные женщины,
родители с малолетними детьми и инвалиды. Однако окончательно вопрос об их
переводе на удаленную работу должен решаться с учетом задач, которые возложены
на них, и возможности выполнять эти задачи дома.
Зарплата при удаленной
занятости, при сохранении всего объема должностных обязанностей, выплачивается
человеку в прежнем объеме.