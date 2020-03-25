Удаленная работа: приоритет «группам риска»

В них определяются категории граждан, для которых в первую очередь рекомендовано организовать удаленные рабочие места.

Прежде всего, это люди предпенсионного возраста, люди пенсионного возраста, беременные женщины, родители с малолетними детьми и инвалиды. Однако окончательно вопрос об их переводе на удаленную работу должен решаться с учетом задач, которые возложены на них, и возможности выполнять эти задачи дома.

Зарплата при удаленной занятости, при сохранении всего объема должностных обязанностей, выплачивается человеку в прежнем объеме.