Удаленная работа: приоритет «группам риска»

Удаленная работа: приоритет «группам риска»

Министерство труда и социальной защиты сформировало для работодателей рекомендации по переводу сотрудников на удаленную работу.

Рубрики : Общество     25 Mar 2020

В них определяются категории граждан, для которых в первую очередь рекомендовано организовать удаленные рабочие места.

Прежде всего, это люди предпенсионного возраста, люди пенсионного возраста, беременные женщины, родители с малолетними детьми и инвалиды. Однако окончательно вопрос об их переводе на удаленную работу должен решаться с учетом задач, которые возложены на них, и возможности выполнять эти задачи дома.

Зарплата при удаленной занятости, при сохранении всего объема должностных обязанностей, выплачивается человеку в прежнем объеме.

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