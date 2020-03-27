Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю

Офисы ПАО Сбербанк будут
работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса
банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Так, утвержден следующий
график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц:
·
28 марта 2020 года, в субботу, все отделения
банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня;
·
29 марта 2020 года, в воскресенье,
офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья;
·
с 30 марта по 5 апреля офисы будут
работать по режиму выходного дня.
Банкоматы и
информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в
выходные дни будут работать в стандартном режиме.
График работы офисов банка
можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы
поддержки:
900 (для
звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России
для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
8 495 500-55-50
(для звонков из Москвы);
8 800 555-55-50
(для звонков из других городов РФ (бесплатно)).
В период выходной недели сроки
исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов,
снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном
режиме.
Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.