В апреле откроется весенняя охота

В весеннюю охоту на пернатую дичь
разрешена добыча самцов глухарей, тетеревов, гусей, вальдшнепа и селезней уток,
она ведётся в течение 10 дней.
Сроки промысла, с учетом климатических
условий года, устанавливаются уполномоченным на это комитетом по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
области: соответствующий приказ подписан.
В 2020 году, из-за тёплой зимы, срок
промысла объявлен на 10 дней раньше, чем обычно.
Кроме этого, с 15 апреля по 15 мая на
территории Ленинградской области откроется охота на медведя.
Перед началом охоты необходимо получить
разрешение на добычу охотничьих ресурсов в комитете по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, у
государственных охотничьих инспекторов в муниципальных районах субъекта и в
МФЦ.
Для посещения комитета (Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д.3) необходимо заранее записаться по телефону: 539-00-00
Полный перечень мест выдачи разрешений
размещен на официальном сайте комитета в сети Интернет.