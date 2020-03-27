В апреле откроется весенняя охота

В весеннюю охоту на пернатую дичь разрешена добыча самцов глухарей, тетеревов, гусей, вальдшнепа и селезней уток, она ведётся в течение 10 дней.

Сроки промысла, с учетом климатических условий года, устанавливаются уполномоченным на это комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области: соответствующий приказ подписан.

В 2020 году, из-за тёплой зимы, срок промысла объявлен на 10 дней раньше, чем обычно.

Кроме этого, с 15 апреля по 15 мая на территории Ленинградской области откроется охота на медведя.

Перед началом охоты необходимо получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, у государственных охотничьих инспекторов в муниципальных районах субъекта и в МФЦ.

Для посещения комитета (Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3) необходимо заранее записаться по телефону: 539-00-00

Полный перечень мест выдачи разрешений размещен на официальном сайте комитета в сети Интернет.