Детские сады — в режиме дежурных групп

Посещают такие группы дети, чьи родители заняты на производстве или работают в компаниях, обеспечивающих непрерывную жизнедеятельность.

По данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, в настоящее время в регионе открыта 251 дежурная группа, которую посещает 1091 ребенок. Это 1,27% от общего числа воспитанников детских садов Ленинградской области.

Родители, чьи дети не посещают государственные учреждения в этот период, оплачивать детские сады не будут: им произведут перерасчет оплаты с учетом пропущенной недели.

Частным дошкольным учреждениям рекомендовано также работать в режиме дежурных групп в этот период и сделать перерасчет для тех, кто не посещал детский сад.