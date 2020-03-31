Детские сады — в режиме дежурных групп

Детские сады — в режиме дежурных групп

Детские сады Ленинградской области с 30 марта до 3 апреля работают в режиме дежурных групп.

Рубрики : Общество     31 Mar 2020

Посещают такие группы дети, чьи родители заняты на производстве или работают в компаниях, обеспечивающих непрерывную жизнедеятельность.  

По данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, в настоящее время в регионе открыта 251 дежурная группа, которую посещает 1091 ребенок. Это 1,27% от общего числа воспитанников детских садов Ленинградской области.

Родители, чьи дети не посещают государственные учреждения в этот период, оплачивать детские сады не будут: им произведут перерасчет оплаты с учетом пропущенной недели.

Частным дошкольным учреждениям рекомендовано также работать в режиме дежурных групп в этот период и сделать перерасчет для тех, кто не посещал детский сад.

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