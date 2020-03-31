Травяной пал – настоящее стихийное бедствие

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населённого пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.

Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, чем потушить.

Административная ответственность

Административной ответственности подвергаются нарушители, которые жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительности в местах общественного пользования и на территориях поселений, садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, за исключением специально отведенных мест.

Нарушение данных требований пожарной безопасности влечёт наложение административного штрафа:

– на граждан – в размере от 1000 до 1500 рублей;

– на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Чтобы отдых на природе не был омрачён трагедией, Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района рекомендует:

• тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так и детьми;

• на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте); а если вы это всё же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию;

• не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

• не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;

• тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

• не проходите мимо горящей травы, а при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в пожарную охрану по телефону.

Телефоны: 01 (моб. 101), Единая дежурная диспетчерская служба Гатчинского района: 8(81371) 9-60-74.

Будьте осторожны с огнём! Ваша безопасность зависит от вас.