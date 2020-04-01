Школьники получат сухой паек

Как сообщили в комитете общего и профессионального образования региона, школы начнут выдавать продуктовые наборы с 6 апреля. При этом семьи получат сухпайки за период с 30 марта и до окончания особого режима работы. Всего сухой паек получат более 35 тысяч школьников Ленинградской области.

Родители всех учеников с 1 по 4 классы также могут получить по 0,2 л молока или другого молочного продукта за каждый учебный день, начиная с 30 марта. На сегодня Ленинградская область обеспечивает молоком более 73 тысяч младших школьников.

Порядок получения сухпайков и молочных продуктов должна определить сама школа. При этом выдавать продукты будет сотрудник образовательной организации или сотрудник поставщика питания, прошедший тест на COVID-19. Он также должен быть обеспечен средствами личной защиты.

Исходя из количества детей, школы составят удобный график выдачи продуктов, чтобы уменьшить количество контактов. О графике и месте получения родителей оповестят с помощью сайта образовательной организации, в социальных сетях и мессенджерах.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области