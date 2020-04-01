Школьники получат сухой паек

Как сообщили в комитете общего
и профессионального образования региона, школы начнут выдавать продуктовые
наборы с 6 апреля. При этом семьи получат сухпайки за период с 30 марта и до
окончания особого режима работы. Всего сухой паек получат более 35 тысяч
школьников Ленинградской области.
Родители всех учеников с 1 по
4 классы также могут получить по 0,2 л молока или другого молочного продукта за
каждый учебный день, начиная с 30 марта. На сегодня Ленинградская область
обеспечивает молоком более 73 тысяч младших школьников.
Порядок получения сухпайков и
молочных продуктов должна определить сама школа. При этом выдавать продукты
будет сотрудник образовательной организации или сотрудник поставщика питания,
прошедший тест на COVID-19.
Он также должен быть обеспечен средствами личной защиты.
Исходя из количества детей,
школы составят удобный график выдачи продуктов, чтобы уменьшить количество
контактов. О графике и месте получения родителей оповестят с помощью сайта
образовательной организации, в социальных сетях и мессенджерах.
Пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской области