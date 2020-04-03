Заказ для любимой бабушки

Одна из самых популярных
в Гатчине торговых сетей - «Как сыр в масле». В 10 утра 1 апреля в магазине на
улице Соборной, д.2 за сосисками, молоком и сыром уже стояла небольшая очередь.
Большинство покупателей пришло в магазин в масках. Социальную дистанцию
соблюдают. Если кто-то подходит близко, ему делают замечание.
Самая горячая работа тем
временем кипит в подсобном помещении, где комплектуются заказы для доставки на
дом. В отдельных коробках уже подготовлены к упаковке скомплектованные по
списку продукты питания - крупы, макароны, йогурты.
Один из заказов на 11
тысяч рублей был сделан живущим в Петербурге внуком для гатчинской бабушки.
Молодой человек обратился в магазин через Интернет: «Я заказываю продукты для
своей 83-летней бабушки. Пожалуйста, свяжитесь со мной для уточнения способа
оплаты. Я бы хотел, по возможности, оплатить заказ картой, чтобы минимизировать
общение бабушки с курьером. Понадобится подъем продуктов на четвертый этаж.
Если необходимо, я готов оплатить это отдельно. Также в моем заказе есть
несколько весовых позиций (например, тушка цыпленка и колбаса), окончательную
стоимость которых можно рассчитать, только исходя из конкретных продуктов –
веса цыпленка и палки колбасы. Получателя заказа зовут Светлана Ефимовна.
Большое спасибо».
В списке заказа для
любимой бабушки – самый широкий набор продуктов. Все пожелания были выполнены.
Постоянные покупатели
хорошо знают продавцов магазинов «Как сыр в масле». В магазине на улице
Соборной, д.2 шесть лет не меняется коллектив. Продавцы - жители Гатчины,
поселков Елизаветино, Войсковицы, Новый Свет. Работают дружно, сплоченно. Есть
сотрудники, которые трудятся в сети «Как сыр в масле» более 10 лет. Это магазин
с образцово-показательным порядком.
Но работать здесь нелегко, потому что это
самый большой магазин сети с разнообразным ассортиментом и, соответственно,
интенсивным потоком покупателей. Сейчас на базе именно этого магазина
организована доставка на дом.
Как здесь обстоят дела в непростой
ситуации с коронавирусом? Заведующая магазином Марина Борисовна Кушнирская
отмечает, что на сегодня торговля идет во многом благодаря доставке, которая
организована с соблюдением всех мер предосторожности.
- Услугу по доставке продуктов мы ввели
три месяца назад, - рассказывает Марина Борисовна. - Наш директор Лариса
Анатольевна, вероятно, предвидела, что именно эта услуга будет востребована.
Сначала заказов было мало. А сегодня на 9 часов утра их уже 11. Значит, 11
семей не будут покидать своего дома. И это хорошо. Заказ можно оформить через
Интернет и по телефону. В магазине мы собираем все поступившие заказы. Если
нужно, звоним заказчику и уточняем отдельные позиции. Например, сегодня в
заказе было мороженое, 200 граммов. И мы уточнили, какое именно мороженое
предпочитают. Заказ можно оплатить наличными деньгами или по безналу. Курьер
приезжает к заказчику на дом в маске и перчатках, как положено. Если просят
передать продукты без личного общения - ставим у двери.
Покупатели отмечают, что в магазинах «Как
сыр в масле» всегда чистота и порядок, а в связи с эпидемией уборщица все моет
целыми днями.
- Нам нервничать и поддаваться панике
некогда, - говорит Марина Борисовна. - Уборка происходит пять раз в день.
Используется антисептик и специальные противомикробные и противовирусные
таблетки для магазинов, которые разводятся в воде. Мы приобрели их по рекомендации
СЭС и используем уже в течение пяти лет. Просто сейчас стали чаще обрабатывать.
Среди тех, кто пользуется
доставкой продуктов сети «Как сыр в масле», не только жители Гатчины, но и
ближайших населенных пунктов. В основном заказывают молочную продукцию, сыры,
колбасу. Очень хорошо берут овощи. Есть, конечно, и те, кто заказывает
что-нибудь экзотическое, орехи, сладости. Конфеты покупают килограммами. Одним
словом, люди делают все, чтобы не выходить из дома.