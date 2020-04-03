Заказ для любимой бабушки

Одна из самых популярных в Гатчине торговых сетей - «Как сыр в масле». В 10 утра 1 апреля в магазине на улице Соборной, д.2 за сосисками, молоком и сыром уже стояла небольшая очередь. Большинство покупателей пришло в магазин в масках. Социальную дистанцию соблюдают. Если кто-то подходит близко, ему делают замечание.

Самая горячая работа тем временем кипит в подсобном помещении, где комплектуются заказы для доставки на дом. В отдельных коробках уже подготовлены к упаковке скомплектованные по списку продукты питания - крупы, макароны, йогурты.

Один из заказов на 11 тысяч рублей был сделан живущим в Петербурге внуком для гатчинской бабушки. Молодой человек обратился в магазин через Интернет: «Я заказываю продукты для своей 83-летней бабушки. Пожалуйста, свяжитесь со мной для уточнения способа оплаты. Я бы хотел, по возможности, оплатить заказ картой, чтобы минимизировать общение бабушки с курьером. Понадобится подъем продуктов на четвертый этаж. Если необходимо, я готов оплатить это отдельно. Также в моем заказе есть несколько весовых позиций (например, тушка цыпленка и колбаса), окончательную стоимость которых можно рассчитать, только исходя из конкретных продуктов – веса цыпленка и палки колбасы. Получателя заказа зовут Светлана Ефимовна. Большое спасибо».

В списке заказа для любимой бабушки – самый широкий набор продуктов. Все пожелания были выполнены.

Постоянные покупатели хорошо знают продавцов магазинов «Как сыр в масле». В магазине на улице Соборной, д.2 шесть лет не меняется коллектив. Продавцы - жители Гатчины, поселков Елизаветино, Войсковицы, Новый Свет. Работают дружно, сплоченно. Есть сотрудники, которые трудятся в сети «Как сыр в масле» более 10 лет. Это магазин с образцово-показательным порядком.

Но работать здесь нелегко, потому что это самый большой магазин сети с разнообразным ассортиментом и, соответственно, интенсивным потоком покупателей. Сейчас на базе именно этого магазина организована доставка на дом.

Как здесь обстоят дела в непростой ситуации с коронавирусом? Заведующая магазином Марина Борисовна Кушнирская отмечает, что на сегодня торговля идет во многом благодаря доставке, которая организована с соблюдением всех мер предосторожности.

- Услугу по доставке продуктов мы ввели три месяца назад, - рассказывает Марина Борисовна. - Наш директор Лариса Анатольевна, вероятно, предвидела, что именно эта услуга будет востребована. Сначала заказов было мало. А сегодня на 9 часов утра их уже 11. Значит, 11 семей не будут покидать своего дома. И это хорошо. Заказ можно оформить через Интернет и по телефону. В магазине мы собираем все поступившие заказы. Если нужно, звоним заказчику и уточняем отдельные позиции. Например, сегодня в заказе было мороженое, 200 граммов. И мы уточнили, какое именно мороженое предпочитают. Заказ можно оплатить наличными деньгами или по безналу. Курьер приезжает к заказчику на дом в маске и перчатках, как положено. Если просят передать продукты без личного общения - ставим у двери.

Покупатели отмечают, что в магазинах «Как сыр в масле» всегда чистота и порядок, а в связи с эпидемией уборщица все моет целыми днями.

- Нам нервничать и поддаваться панике некогда, - говорит Марина Борисовна. - Уборка происходит пять раз в день. Используется антисептик и специальные противомикробные и противовирусные таблетки для магазинов, которые разводятся в воде. Мы приобрели их по рекомендации СЭС и используем уже в течение пяти лет. Просто сейчас стали чаще обрабатывать.

Среди тех, кто пользуется доставкой продуктов сети «Как сыр в масле», не только жители Гатчины, но и ближайших населенных пунктов. В основном заказывают молочную продукцию, сыры, колбасу. Очень хорошо берут овощи. Есть, конечно, и те, кто заказывает что-нибудь экзотическое, орехи, сладости. Конфеты покупают килограммами. Одним словом, люди делают все, чтобы не выходить из дома.